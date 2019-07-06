وكيله: أندية مصرية كبيرة ترغب في ضم بيليات.. وهذا موقفنا

كشف مايكيل نجوبيني وكيل خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي وجود رغبة لدى "أندية مصرية كبيرة" في التعاقد مع لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال وكيل بيليات: "بكل تأكيد تلقيت العديد من الاتصالات من أندية مصرية كبيرة ترغب في التعاقد مع بيليات".

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع (كيك أوف) "كذلك تلقيت اتصالات من أندية مغربية وتونسية أيضا".

وأشار "أوضحت للجميع بأن من يرغب في ضم بيليات عليه التحدث مع كايزر تشيفز أولا".

وأوضح "بيليات يرتبط بعقد مع كايزر تشيفز وليس لاعبا حرا. عليهم التحدث مع النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "بيليات ظهر بشكل جيد جدا في أمم إفريقيا رغم توديع المنتخب للمنافسات مبكرا، وبسبب ذلك تلقيت العديد من الاتصالات من مصر والمغرب وتونس والعديد من الأندية".

وتابع "لن أقدر على قول أي شيء لأن على الأندية التحدث أولا مع كايزر تشيفز. إذا قرر الأخير بيع اللاعب وقتها سأتحدث معه وأعرف رأيه بخصوص الانتقال لأي فريق، هذا موقفنا الحالي".

واستدرك "ولكنني لا أعلم قرار كايزر تشيفز بخصوص بيع بيليات من عدمه".

عقد بيليات مع كايزر تشيفز يمتد لمدة موسمين مع أمكانية التمديد لمسم آخر، وفقا لوكيل اللاعب.

بيليات صاحب الـ 28 عاما تألق وقاد فريق صن داونز الجنوب إفريقي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك.

بعدها انتقل بيليات إلى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في يناير من عام 2018، مع ارتباط اسمه بقوة وقتها للانتقال إلى الزمالك.

وشارك بيليات في 35 مباراة الموسم الماضي بقميص كايزر تشيفز ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

وطوال مشواره مع صن داونز الجنوب إفريقي، شارك بيليات في 140 مباراة ونجح في تسجيل 47 هدفا وصناعة 43.

على المستوى الدولي، لعب بيليات 29 مباراة مع منتخب زيمبابوي آخرهم المشاركة في أمم إفريقيا 2019.

وسجل خاما مع المنتخب 11 هدفا وصنع مرة.

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