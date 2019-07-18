رسميا - ميكيل يعلن اعتزاله الدولي.. "مصر البلد التي بدأت وأنهي فيها مشواري"

الخميس، 18 يوليه 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل

أعلن جون أوبي ميكيل لاعب وسط منتخب نيجيريا اعتزاله الدولي عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة أمم إفريقيا.

جون أوبي ميكيل

النادي : ميدلسبره

نيجيريا

وحصل منتخب نيجيريا على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على تونس بهدف نظيف.

وكان ميكيل قد انضم مؤخرا إلى فريق طرابزون سبور التركي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

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وكتب ميكيل على حسابه الشخصي على انستجرام: "مصر البلد التي بدأت فيها مشواري الدولي في أمم إفريقيا 2006 وهي التي أنهي فيها مشواري".

وتابع "نسخة 2019 هي أخر بطولاتي مع المنتخب الوطني، وأنا ممتن لمنتخب نيجيريا الذي منحني الفرصة لإظهار مهاراتي".

وكشف ميكيل "في سن الثانية والثلاثين، قد حان الوقت للاعتزال الدولي وترك الشباب يتولون المهمة، وقاموا بعمل رائع بالحصول على الميدالية البرونزية".

وأتم تصريحاته "شكرا لجميع المشجعين لي بنيجيريا وشكرا على الدعم والحب الذي أظهرتموه لي على مدار 15 عاما الماضية".

وخاض جون أوبي ميكيل 88 مباراة دولية سجل فيهم 6 أهداف، وحقق لقب أمم إفريقيا في 2013 وشارك مع النسور الخضراء في كأس العالم.

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