رسميا - إيقاف دانييل ستوريدج بسبب المراهنات

الخميس، 18 يوليه 2019 - 13:52

كتب : إسلام أحمد

دانييل ستوريدج - ليفربول

تعرض المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج للإيقاف لمدة 6 أسابيع ودفع غرامة تُقدر بـ 75 ألف جنيه إسترليني بسبب خرقه لقواعد المراهنات من قِبل الاتحاد الإنجليزي.

وسيكون المهاجم الإنجليزي قادرا على اللعب من جديد بدءا من 31 يوليو المقبل بعد تعليق 4 أسابيع لمدة عام من مدة إيقافه.

ويأتي ذلك بسبب أمر ستوريدج لشقيقه بالمراهنة على احتمالية انتقاله لصفوف إشبيلية الإسباني في يناير 2018 وأنه أعطاه معلومة داخلية.

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يشعر الاتحاد الإنجليزي بالضيق بسبب التساهل في الحُكم، معتقدا أن عقاب اللاعب البالغ 29 عاما ليس كبيرا بما يكفي لما يتم اعتباره ضمن الجرائم الخطيرة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه "لا يوافق باحترام على النتائج التي توصلت إليها اللجنة التنظيمية وسوف يستأنف ضد التهم التي تم رفضها والعقوبة التي فرضت".

ويحق لستوريدج الذي انتهى تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، التوقيع لأي ناد جديد بعد نهاية مدة إيقافه وبالتالي المشاركة في الموسم الجديد دون أي تأثير.

وخاص ستوريدج بقميص الريدز 160 مباراة نجح في تسجيل 68 هدفا وصنع 26.

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