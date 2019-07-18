رئيس كاف يعين دروجبا وإيتو مساعدين له

الخميس، 18 يوليه 2019 - 10:51

كتب : أحمد الخولي

صامويل إيتو - ديدييه دروجبا

قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين ديديه دروجبا وصامويل إيتو أسطورتي الكرة الإفريقية كمساعدين له.

واعتذر رئيس كاف للجنة التنفيذية بعدم اخبارهم بذلك الأمر سابقا، لكنه شدد أن ذلك خطوة سريعة من أجل الإصلاح.

وجاء قرار أحمد أحمد خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقامة في مصر يوم الخميس.

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وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في كلمته: "سعيد بالشخصيات التي تم دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم".

وأضاف "لن أظل دائما رئيسا لكاف، وهناك أبطال في إفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم".

وكشف أحمد أحمد "دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لي، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما في وقت لاحق".

وأوضح رئيس كاف "أنا الآن في منتصف مدتي وأركز على الأعمال التي سأقوم به في الأعوام المقبلة".

وأتم تصريحاته "طريق الإصلاح لا بد أن ينتهي سريعا، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة".

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