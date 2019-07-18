رمزي: هل ما قلته في حق المحمدي جريمة؟ طالبت اتحاد الكرة بالضغط على أجيري لتغيير القائمة

فسر هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر سبب تصريحاته وانتقاده للاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وقال رمزي عبر قناة إم بي سي مصر "الاعتذار واجب على كل مسؤول في المنظومة بعد الشكل السيء للمنتخب، إنه واجب أدبي، لكن للأسف الناس حولت الاعتذار إلى القفز من المركب رغم التأكيد أنني جزء من المنظومة ومسؤول عما حدث في كأس الأمم".

وأضاف "في أوقات الشدة لابد من توضيح الأمور وأسباب الإخفاق، أنا مسؤول عن الخيارات في القائمة، لا أجد أي مشكلة في توضيح الأمور، فالمسؤول عن الأزمة لابد أن يكون جريئا وشجاعا ويعتذر ويتحمل المسؤولية ولا أقصد التنصل منها".

وأشار هاني رمزي "المسؤولية تقع على الجهاز الفني ثم اللاعبين ومجلس إدارة الاتحاد، لابد من المواجهة والشفافية ولن أعفي نفسي من المسؤولية، ولا أعلق شماعتي على اللاعبين.. ما قلته إن اللاعبين افتقدوا الروح والحماس داخل الملعب والكل لاحظ ذلك".

ولفت "أحمد المحمدي لاعب كبير ويلعب في إنجلترا منذ فترة طويلة ولكنه يفتقد صفات القيادة في الملعب أو الفريق.. هل هذه جريمة أو عيب؟".

وأوضح "لم أتقدم باستقالتي لسببين، أولهما لأن دوري استشاري وتوصيل وجهة نظري للمدير الفني سواء أخذ بها أم لا، وثانيا لتفادي مشكلة قبل أيام قليلة من البطولة مما يؤدي إلى توتر وضغوط على الفريق".

وتساءل هاني رمزي "هل الإعلان عن عدم قناعتي بالقائمة أو اللاعبين.. هل هذا سيكون تصرف مسؤول؟ استقالتي كانت تساوي قفز من المركب، لقد حاولت التصحيح ولم أقدر، أؤكد أنا جزء كبير من المسؤولية، وحاولت قدر الإمكان تحفيز اللاعبين لأن الروح تعوض بعض القصور الفني في الأداء".

وكشف المدرب العام السابق للمنتخب "بعد إعلان القائمة الأخيرة، لابد أن ندعم قرارات الجهاز الفني لذا لم يكن ممكنا التصريح بأي تحفظ قبل أسبوعين من تجمع المنتخب، لكنني حاولت التواصل مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد لكنه لم يرد لإغلاق هاتفه، ثم تحدثت مع نائبه أحمد شوبير وطالبته بضرورة التدخل والضغط على أجيري لتغيير قائمة اللاعبين، وبالفعل عقد كل من أبوريدة وشوبير وحازم إمام وأحمد مجاهد جلسة مع أجيري، أبلغهم خلالها المدرب المكسيكي بأنه المسؤول الأول عن الفريق".

وبشأن استشارته أحد أعضاء اتحاد الكرة قبل تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا، رد هاني رمزي "هاتف أبوريدة مغلق معظم الوقت، وتحدثت مع كابتن شوبير وقال لي من حقك أن تتحدث واعتذارك طبيعي".

واختتم رمزي تصريحاته "أثق أن منتخب مصر سيعود قريبا في النسخة القادمة لكأس الأمم وسيثبت أننا أبطال إفريقيا وسنتأهل لكأس العالم".

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