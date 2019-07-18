مؤتمر سيسيه: التفاصيل تلعب دورا فارقا في تحديد البطل أمام الجزائر

أعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن فخره بوصول منتخب بلاده لنهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام الجزائر: "وصولنا للمباراة النهائية سواء لي أو جمال بلماضي (مدرب الجزائر) يجعلنا سعداء وفخورين بذلك".

وأضاف "الوصول للمباراة النهائية في أمم إفريقيا هو نتاج عمل ٥ سنوات مع هذا الجيل".

وواصل "لا أريد الدخول في الجدل حول المدرب الوطني والأجنبي فهناك العديد من الأجانب الذين قاموا بعمل مميز للغاية".

وأكمل "لعبنا أنا وبلماضي في المنتخبات الوطنية وسنحت لنا فرصة العمل بها".

وتابع "ننتظر مباراة قوية غدا، وواثق في اللاعبين. هم وصلوا إلى مكانة لم يصل إليها المنتخب السنغالي عندما كان سنهم لم يتعد الخمس سنوات، سنسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي".

وأشار "مازلنا في سباق البطولة والخسارة في المجموعات أمام الجزائر كان خطأ وراجعنا الأخطاء التي وقعنا بها والآن في النهائي يجب أن نتخطاها وننتصر".