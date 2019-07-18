مؤتمر سيسيه: التفاصيل تلعب دورا فارقا في تحديد البطل أمام الجزائر
الخميس، 18 يوليه 2019 - 13:45
كتب : أحمد الخولي عاطف شادي
أعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن فخره بوصول منتخب بلاده لنهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام الجزائر: "وصولنا للمباراة النهائية سواء لي أو جمال بلماضي (مدرب الجزائر) يجعلنا سعداء وفخورين بذلك".
وأضاف "الوصول للمباراة النهائية في أمم إفريقيا هو نتاج عمل ٥ سنوات مع هذا الجيل".
وواصل "لا أريد الدخول في الجدل حول المدرب الوطني والأجنبي فهناك العديد من الأجانب الذين قاموا بعمل مميز للغاية".
وأكمل "لعبنا أنا وبلماضي في المنتخبات الوطنية وسنحت لنا فرصة العمل بها".
وتابع "ننتظر مباراة قوية غدا، وواثق في اللاعبين. هم وصلوا إلى مكانة لم يصل إليها المنتخب السنغالي عندما كان سنهم لم يتعد الخمس سنوات، سنسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي".
وأشار "مازلنا في سباق البطولة والخسارة في المجموعات أمام الجزائر كان خطأ وراجعنا الأخطاء التي وقعنا بها والآن في النهائي يجب أن نتخطاها وننتصر".
وأردف "دائما النهائي يعتمد على التفاصيل وتكون هناك المشاعر المختلفة، وستلعب التفاصيل دورا فارقا في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف الفائز هو الكرة الإفريقية بشكل عام أي كان الفريق".
وعن غياب المدافع كاليدو كوليبالي للإيقاف أوضح "كوليبالي من أفضل اللاعبين في الفريق وتناقشت معه قبل ضمه للسنغال أننا سنشارك في كأس العالم وأمم إفريقيا، ووجدت لديه دافعا وطنيا قويا على الرغم من عدم ولادته في السنغال، ولكن أنا حزين لغيابه عن المباراة".
وعن نجم الفريق ساديو ماني أتم "هو لا يفكر في الحذاء الذهبي وجائزة هداف البطولة بقدر تفكيره في التتويج باللقب، صحيح هو حقق دوري أبطال أوروبا قبل القدوم إلى مصر لكن التتويج مع المنتخب دائما له مذاق خاص".
وفي ذات السياق قال كيريبين دياتا لاعب أسود التيرانجا: "كلاعبين محظوظين بتمثيل بلادنا في هذا المحفل الكبير. كل التركيز منصب على المباراة النهائية التي نسعى بكل تأكيد للفوز بها وحسم اللقب من أجل بلادنا وشعبنا".
وتلعب الجزائر للمرة الثالثة في نهائي كأس إفريقيا وللمرة الأولى من 29 عاما.
وتبحث الجزائر عن لقبها الثاني بعدما توجت بالكأس في ملعبها في 1990.
بينما السنغال لم تتوج من قبل.
ويرى كثيرون أن الجزائر أفضل فريق في البطولة. وفازت الجزائر على السنغال بهدف في دور المجموعات والآن تواجهها مجددا.
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