رفض مجلس إدارة المصري التخلي عن أوستن أموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، في سوق الانتقالات الصيفية.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وكان الوحدة السعودي قد قدم عرضا من أجل ضم مهاجم المصري البورسعيدي لتدعيم صفوف الفريق.

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـ FilGoal.com: "أموتو مستمر مع المصري في الموسم الجديد ولا مجال لرحيله هذا الصيف".

وتابع "الوحدة السعودي قدم عرضا جيدا وبصورة متزايدة في كل مرة، لكن مصلحة الفريق هي الأهم".

وشدد عمار "رأي الجهاز الفني كان حاسما في هذا الأمر، فإيهاب جلال أكد احتياجه لجهود اللاعب في الموسم الجديد".

وأضاف "رأينا أنه من الأفضل استمراره والحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة وأن اللاعب انسجم سريعا بعد انضمامه في يناير الماضي".

ويستعد المصري البورسعيدي للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الشهر المقبل.

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