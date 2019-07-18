تقارير: صراع إيطالي للظفر بخدمات نيكولاس بيبي

يتصارع إنتر ونابولي على ضم نيكولاس بيبي المهاجم الإيفواري لاعب ليل الفرنسي.

ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا" فأن نابولي بدأ يفكر في الإيفواري بعدما فشل في حسم صفقة الكولومبي جيمس رودريجز من صفوف ريال مدريد.

ويقدم البارتينوبي عرضا بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الجناح الجزائري آدم وناس من أجل الظفر بخدمات مهاجم ليل.

الجزائري جذب الأنظار بعدما سجل 3 أهداف وصنع آخر في ظهوره كبديل بقميص ثعالب الصحراء في كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل فشل بيبي في هز شباك المنافسين بالبطولة المقامة في مصر خلال 3 مباريات خاضها، إذا ودع الأفيال المسابقة من ربع النهائي أمام الجزائر.

إنتر أيضا انضم للصراع للحصول على خدمات اللاعب البالغ 24 عاما بمقابل مادي يصل إلى 80 مليون يورو شاملا المكافأت المرتبطة بالأداء.

ووفقا لجريدة "ليكيب" الفرنسية فأن نادي ليل ينتظر الاستماع للعروض المُقدمة للاعبه وسط اهتمام من أرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان.

بيبي تألق في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وسجل 23 هدفا ليساهم في احتلال فريقه وصافة الترتيب خلف باريس سان جيرمان.

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