كلوب: هذا الصيف لن يكون أكبر سوق انتقالات لليفربول

لن يقوم ليفربول بإبرام صفقات قوية هذا الصيف قبل انتهاء فترة الانتقالات، حسب يورجن كلوب المدير الفني للنادي.

ليفربول لم يضم هذا الصيف سوى المدافع الهولندي سيب فان دين بيرج البالغ من العمر 17 عاما.

عند سؤال كلوب عن أخر أخبار سوق الانتقالات واحتمالات الإنفاق في الأسابيع المقبلة، أجاب المدرب الألماني: "نحن مرتاحون جدًا لذلك، سنرى ما سيحدث. كما قلت، لن يكون أكبر سوق انتقالات لنادي ليفربول؛ لقد استثمرنا الكثير في الفريق في العامين الماضيين، وأود أن أقول إنه لا يمكننا العمل كل عام بنفس الطريقة".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: "يتحدث الناس عن ذلك مثل، فلنصرف 300 مليون جنيه إسترليني أو 200 مليون جنيه إسترليني أخرى. ربما لا يوجد سوى ناديين في العالم في الوقت الحالي يمكنهما القيام بذلك وهما برشلونة و ريال مدريد، وكذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يستطيعان فعل ذلك كل عام".

وواصل "لكننا بخير. أنا سعيد بالفريق، نحن سعداء حقًا. يجب أن نرى ما إذا كنا قد نجد مركزًا واحدًا ينقصنا، ولكن لا يوجد ضغط حقيقي لأنه لا يتعلق بالتوقيع مع لاعب. لدينا حلول لجميع الحالات".

وأكمل كلوب "هل لدينا بالضبط الحل الذي يجعل الجميع من الخارج سعداء بنسبة 100%؟ لا أعتقد ذلك لأن الناس يرغبون في الحصول على مستوى عالمي هنا، ويجب أن يكون اللاعب على مقاعد البدلاء من الطراز العالمي أيضًا. هذا أمر ليس بهذه السهولة. لكننا نعمل بالطبع على ذلك".

وأتم "من جانبنا، نحن مرتاحون. الأولاد الصغار هنا واستمتعوا بالعمل معنا كثيرًا. لا ننسى أن نابي كيتا وجيردان شاكيري مصابان ولا يزالان معنا. سيعود اللاعبون. إنني أتطلع حقًا للموسم، سيكون الأمر مثيرًا مرة أخرى".

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