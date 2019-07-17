ماركا: برشلونة يحتاج لـ300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار بسبب الفيفا

لن يتوقف قرار استعادة برشلونة لخدمات نيمار من باريس سان جيرمان على موافقة النادي الفرنسي فحسب، ولكن سيحتاج النادي الكتالوني لمناقشة أوضاعه المالية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن برشلونة سيحتاج لمبلغ 300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، ليس لدفعها لباريس سان جيرمان ولكن حتى لا يتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب اللعب المالي النظيف.

وتنص لوائح "فيفا" على أن الفارق بين عوائد البيع وشراء اللاعبين لا يزيد على 300 مليون يورو.

وفي الصيف الحالي وحتى الآن تعاقد برشلونة مع فرينكي دي ونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو ونيتو مقابل 26 مليون يورو وأنطوان جريزمان من 120 مليون يورو بالإضافة لاستعادة مارك كوكوريا من إيبار مقابل 4 ملايين يورو.

أي أن إجمالي ما صرفه برشلونة حتى الآن = 225 مليون يورو.

وإذا وافق باريس سان جيرمان على التفريط في نيمار فإن سعره يترواح بين 175-200 مليون يورو وفقا للتقرير.

مما يعني أن برشلونة سيصرف ما يقارب من 400 مليون يورو إذا تعاقد مع نيمار.

لذلك سيحتاج برشلونة لبيع لاعبين مقابل 300 مليون يورو للحصول على الفارق وتطبيق قواعد الفيفا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد يُفكر في الاستغناء عن فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي للحصول على الأموال، بالإضافة لـ نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش.

كما أن بالتعاقد مع نيمار قد يخسر مالكوم مكانه في تشكيل الفريق لأن نيمار لا يمتلك جواز سفر أوروبي.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على وجود 3 لاعبين فقط لا يحملون جواز سفر أوروبي، ويمتلك برشلونة في قائمته أرتورو فيدال وأرثر بالإضافة لـ مالكوم.

تقارير صحفية كثيرة أشارت إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.

وكان نيمار قد تأخر في الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد مما جعل النادي الفرنسي يأخذ التدابير اللازمة ويقرر الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب.

برشلونة بدوره عرض 3 لاعبين بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدماته مرة أخرى رغم تعاقد الفريق مع أنطوان جريزمان. (طالع التفاصيل)

واجتمع نيمار اليوم بليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لمدة 3 ساعات اجتماعا "متوترا" بحسب الصحافة الإسبانية مما يجعل سفره إلى الصين مع الفريق محل شك. (طالع التفاصيل)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

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