ينتظر مسؤولو إدارة النادي المصري انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للتحرك لدى الجهات المسؤولة لإعادة أعمال الإصلاح والترميم في استاد بورسعيد. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن أعمال تطوير الاستاد توقفت بعد اكتشاف خطأ هندسي في أحد المدرجات، ليتم استبعاد الملعب من الملاعب التي استضافت البطولة.

وأظهرت نتائج المعاينة الهندسية للاستاد حاجته لأعمال ترميم تتراوح مدتها لستة أشهر وبتكلفة تقدر بـ280 مليون جنيه.

وكان مجلس الوزراء قد نشر بيانا عبر صفحته الرسمية أكد من خلاله أنه لا توجد نية لهدم استاد بورسعيد، وأن وزارة الرياضة ستتولى متابعة أعمال التطوير.

ما الذي حدث؟

كانت اعمال ترميم وإعادة رفع كفاءة استاد بورسعيد قد بدأت منذ بداية شهر أبريل تحت إشراف القوات المسلحة وتولت إحدى شركات المقاولات الكبرى أعمال إعادة تجديد المدرجات.

لكن ومنذ خمسة أيام لاحظ مهندسو الشركة أن حديد التسليح بخرسانة المدرجات حدث به تآكل بشكل كبير ويؤثر بحالته هذه على كفاءة المدرجات وقدرتها على استيعاب الجماهير.

جمعت الشركة معداتها ورحلت بعد أن رفض مسؤوليها تحمل المسؤولية عن هذه المدرجات، وأكدت التقارير الهندسية للجنة الفنية التي تتابع العمل بالاستاد وتضم ممثلين لمديرية الإسكان بالمحافظة وعميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد واستشاريين وممثلين للقوات المسلحة وجود مشاكل فنية بالمدرجات.

ولم يتم حل المشكلة ليتم استبعاد الملعب من ضمن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية.

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