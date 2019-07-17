بلاتر يهاجم تعيين سامورا كمراقب للكاف: قرار "استعماري" ويهين لوائح فيفا

انتقد سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار تعيين الأمين العام فاطمة سامورا كمراقب على الاتحاد الإفريقي "كاف"، واصفا إياه بالقرار "الاستعماري".

في شهر يونيو الماضي أعلن فيفا تعيين سامورا كمراقب على الاتحاد الإفريقي "لتقييم الوضع الحالي داخل الكاف مما يضمن العمل بشكل شفاف ومتفق مع المعايير، وفي إطار هذه العملية يجري إصلاح كبير داخل الكاف"، وفقا لما ذكره بيان وقتها.

وأضاف البيان أن سامورا تم تعيينها لتكون مشرفا على كاف لمدة ٦ أشهر بداية من أغسطس المقبل وسيتم مساندتها من الاتحاد الإفريقي لمراجعة كل شيء وتقييم الأمور، وإعادة هيكلة الأمور داخل الكاف طبقا لقوانين الفيفا والمساعدة في عملية البناء، وسط اتهامات بالفساد المالي لرئيس كاف أحمد أحمد.

وعلق بلاتر على هذا القرار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذا يمكن أن نعتبره وجها جديدا من وجوه الاستعمار. فيفا تدخل بشكل مباشر في الكاف وأرسل سامورا للإشراف وهو ما يعد خرقا للوائح الاتحاد".

وأضاف "يجب أن نلاحظ أن الاتحادات القارية ليست عضوا في الفيفا، وإنما اتحادات البلدان فقط. يبدو أن الوحيد الذي يدرك هذه العواقب هو ليودير تينجا - رئيس الاتحاد التنزاني السابق - الذي حذر اللجنة التنهفيذية للكاف من الموافقة على تعيين سامورا".

بي بي سي نشرت فيو قت سابق وثائق تدين أحمد أحمد بالتربح وفيها حصل على 3 أضعاف البدلات اليومية خلال فترة كأس العالم 2018 بروسيا.

الوثيقتان التي حصلت عليهما "بي بي سي" من الكاف تشير إلى حصول أحمد على نفقات يومية عن مكانين مختلفين في نفس الفترة: الأولى تقول إنه كان في مصر خلال تلك الفترة، والثانية تقول إنه كان في روسيا بنفس التوقيت في كلا الوثيقتين.

هذا بالإضافة لحصوله على 450 دولار من الاتحاد الدولي (فيفا) كبدل يومي طوال فترة البطولة - كأس العالم - ما يعني أنه حصل على مبلغ الـ450 دولار 3 مرات عن اليوم الواحد طوال 9 أيام، وفقا لما ذكرته الإذاعة البريطانية.

أحمد سافر إلى موسكو لحضور كونجرس فيفا يوم 13 يونيو وكأس العالم التي أقيمت خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو، والوثيقة التي أطلعت عليها "بي بي سي" أوضحت أنه سافر من روسيا إلى مصر يوم 23 يونيو على سبيل البقاء لمدة 4 أيام ثم سافر إلى موطنه مدغشقر خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو قبل أن يعود إلى موسكو مجددا.

ومع ذلك فقد حصل الملغاشي على 18 ألف و450 دولار، في يوم 28 سبتمبر من العام الماضي، من الكاف مقابل إقامته لـ 41 يوما في روسيا عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، وتوقيعه كان حاضرا في أدنى الوثيقة والتي جاءت بعنوان "مهمات: كأس العالم 2018 بروسيا".

وقالت بي بي سي: "أحمد لم يكن متواجدا في مصر أو في روسيا خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الأول من يوليو ولكنه كان في مدغشقر ومع ذلك حصل على النفقات اليومية".

الضغوط تتزايد حول أحمد أحمد

في شهر يونيو الماضي أعلن فيفا تعيين الأمين العام فاطمة سامورا كمراقب على الاتحاد الإفريقي "لتقييم الوضع الحالي داخل الكاف مما يضمن العمل بشكل شفاف ومتفق مع المعايير، وفي إطار هذه العملية يجري إصلاح كبير داخل الكاف"، وفقا لما ذكره بيان وقتها.

وأضاف البيان أن سامورا تم تعيينها لتكون مشرفا على كاف لمدة ٦ أشهر بداية من أغسطس المقبل وسيتم مساندتها من الاتحاد الإفريقي لمراجعة كل شيء وتقييم الأمور، وإعادة هيكلة الأمور داخل الكاف طبقا لقوانين الفيفا والمساعدة في عملية البناء.

أحمد أحمد كان قد تم التحفظ عليه أوائل الشهر الماضي من قبل السلطات الفرنسية في إطار عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما. (طالع التفاصيل)

وخضع أحمد لجلسة استماع آنذاك قبل أن يسمح بمغادرته لاحقا بشكل طبيعي دون توجيه أي اتهام.

قبلها تقدم عمرو فهمي السكرتير السابق للكاف بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا. (طالع التفاصيل)

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي قالت إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه. (التفاصيل من هنا)

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

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