رئيس الزمالك: تعاقدت مع لاعب "قنبلة" الأهلي يطارده منذ فترة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الأهلي

قال رئيس نادي الزمالك إنه أبرم صفقة من العيار الثقيل بضم لاعب كان الأهلي يسعى للتعاقد معه.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة المحور "تعاقدت مع لاعب قنبلة، الأهلي كان يطارده منذ فترة".

وأضاف "من المفترض أن تبارك إدارة الأهلي لنا هذه الصفقة بعدما حاولوا كثيرا الحصول على توقيع اللاعب".

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وأشار "لن أعلن عن أي أسماء إلا بعد المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في بطولة الدوري ضد الجونة والإسماعيلي ثم الأهلي".

ولفت "التركيز حاليا في الفوز بهذه المباريات، والمنافسة على الفوز بأربعة ألقاب جديدة هي الدوري والكأس وكأس السوبر وكأس السوبر الإفريقي".

وبسؤاله عن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، رد رئيس نادي الزمالك "إنه بيد الله ثم قرار المدير الفني خالد جلال".

وأتم تصريحاته "لقد عقدت جلسة مع مدرب الفريق، وتسلمت منه تقرير بتوقيعه يتضمن كل اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم أو الاستغناء عنهم بالبيع أو الإعارة، ولكن لن نعلن عن أي خطوة إلا بعد انتهاء مشوارنا في الدوري".

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