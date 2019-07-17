حازم إمام: لم أصوت على اختيار أجيري.. وهذا الثنائي قادر على تدريب المنتخب

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أن الجبلاية تتحمل المسؤولية الأكبر في إخفاق الفراعنة وخروجهم من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وسرد الثعلب الصغير أخطاء اتحاد الكرة، قائلا إنه المسؤول الأول عن خروج المنتخب من كأس الأمم، يليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري ثم اللاعبين الذين لم يكن بعضهم على قدر المسؤولية، حسب تأكيدات نجم الزمالك السابق.

وأشار حازم "الهجوم الزائد على أي شخص أو جهة يدفعها للارتباك (التلويش)، وعند إدارة الأزمة أوقات تتصرف بشكل خاطئ تحت ضغط سواء من جانب اللاعب أو رئيس النادي أو أي مسؤول، هناك أندية عديدة تنشر خبرا عبر مواقعها الرسمية ثم تحذفها، لكننا نتعرض لكم شائعات غير عادية بعد الخروج من كأس الأمم".

وشدد خلال استضافته بقناة أون سبورت "يجب أن نستفيد من الهزيمة بل نلجأ فقط لإبعاد المسؤول، لقد تعاقدنا مع أجيري من أجل مونديال 2022، فالفوز بكأس الأمم لم يكن في حسابات اتحاد الكرة".

واستطرد "أجيري لم يبق أكثر من 7 أو 8 أشهر تقريبا، لقد كان في بداية توليه المسؤولية يضم لاعبين شباب مثل مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ولم يضم وليد سليمان أو عبد الله السعيد، لأن الهدف الأكبر كان بناء جيل جديد لمونديال 2022، إلا أن الأمور تغيرت بنقل البطولة إلى مصر، وبات لزاما أن نفوز باللقب، ولم نكن قادرين على التتويج به، لذا لم يتقبل أحد الخروج من الدور الثاني لكأس الأمم، لكنني بالطبع متفق أننا قدمنا مباريات سيئة".

وأشار "العمل العام في مصر أصبح صعب جدا خاصة بعد 2011، فالأندية والاتحادات تتعرض لهجوم دائم سواء في حالة الفوز أو الخسارة، بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، أبلغت هاني أبوريدة رئيس الاتحاد نيتي في الاستقالة، لقد كنت مكتئبا ومحبطا بعد العروض السيئة للمنتخب، لذا بقيت في روسيا ثم سافرت إلى إنجلترا ولم أعد إلى مصر لأكثر من 10 أيام لأتفادى أسئلة الكثيرين حول سبب الأداء الباهت في المونديال".

وبرر حازم إمام تراجعه، قائلا "شعرت أن الاستقالة تسيء لباقي زملائي في المجلس، وستظهرني في صورة أنني أقفز من المركب، شعرت بوجود مسؤولية تجاه المجموعة التي خضت الانتخابات معها، وألا اشتري نفسي وأبيع الآخرين".

وكشف "أبو ريدة شخص ذكي، وطالبني باستغلال تواجدي خارج مصر وعلاقاتي في البحث عن مدير فني جيد، وبالفعل تقابلت مع مدربين مميزين ورحبوا بقيادة المنتخب وعرضت 4 أو 5 مدربين في اتحاد الكرة.. منهم تييري هنري ووحيد خليلوزيتش ومدرب إسباني قاد إشبيلية وفالنسيا وعمل بالدوري الإماراتي ولكن لا أتذكر اسمه".

وأوضح "أبوريدة قال لي حينها أن لديه أجيري ومدرب آخر من كوستاريكا، شعرت بالضيق حينها لأنه طالما هناك من يرشح لماذا تم تكليفي بالبحث عن مدربين، ومن طرحتهم كانت رواتبهم أعلى تصل إلى 3 ملايين يورو في السنة نجحت في تخفيضها إلى مليوني و100 ألف يورو بالجهاز المعاون".

وأردف "بعد كأس العالم لم يكن مقبولا أن نتعاقد مع مدير فني براتب كبير لأن الجماهير سيتم استفزازها، لذا التزم اتحاد الكرة بميزانية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف يورو، ولم أشارك في عملية التصويت على قبول التعاقد مع أجيري بين معظم أعضاء الاتحاد رفعوا أيديهم بالموافقة".

وواصل "الدوري العام وجدول المسابقة، جعل الجميع متحفز للهجوم على اتحاد الكرة، وأدى إلى حالة شحن كبير".

وحذر حازم إمام "لابد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، طالما الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة تردد اسمها لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل منهم سوى على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".

وناشد حازم إمام وزير الرياضة قائلا "لابد من تغيير اللائحة، وليكون أصحاب الحق في التصويت بانتخابات اتحاد الكرة أندية الدرجتين الأولى والثانية فقط، وبالطبع سيكون الاتحاد ملزما بباقي الدرجات، لقد تقابلت مع مسؤولين بأندية الدرجة الثالثة والرابعة ينفقون على فرقهم من مالهم الخاص".

تطرق حازم إمام أيضا للحديث عن أزمة عمرو وردة واصطدام أحمد المحمدي بالجماهير، مؤكدا "وافقت على قرار استبعاد وردة، وتحدثت مع وكيله ممدوح عيد وأبلغته بضرورة عقاب اللاعب، ولكنني لست مشرفا على المنتخب، فاستبعاد وردة ثم إعادته مجددا قرار تم بعيدا عن أعضاء اتحاد الكرة، وأؤكد كنت ضد قرار عودته".

وبسؤاله عن المدرب الأنسب لقيادة المنتخب رد إمام "حسام حسن وإيهاب جلال جيد جدا جدا".

وأشار "ضياء السيد وربيع ياسين مدربان جيدان ولديهما فكر رائع، ولكنهما لم يعملان في الدوري الممتاز".

وأتم تصريحاته "في المواسم الأربعة الأخيرة زاد اهتمام الجماهير بالنواحي الفنية وتسليط الضوء على العمل الفني للمدربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو لم يحدث مع ربيع ياسين أو ضياء السيد، فالمدرب بحاجة لمن يبروز عمله".

اقرأ أيضا:

هاني رمزي يكشف كواليس اختيارات أجيري وموقف وردة و4 لاعبين فقط قاتلوا

مدرب المنتخب يرد على رمزي: لماذا تتحدث الآن؟.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة

بوطيب خارج حسابات الزمالك في مباراة الجونة

حازم إمام للمحمدي: أنت أخطأت.. الجمهور قال لي كفاية وشكرته

الزمالك يرفض الاستغناء عن حازم إمام.. واللاعب يريد الرحيل

مصر في المستوى الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021