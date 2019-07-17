للمرة الثانية في مسيرته.. لاعب برازيلي يصاب بالسكتة القلبية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 13:21

كتب : إسلام أحمد

بيرو بيرو - بوتافوجو البرازيلي

تعرض بيرو بيرو مهاجم بوتافوجو البرازيلي إلى سكتة قلبية أثناء التدريب مع زملائه بشكل مفاجئ.

اللاعب تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي الفحوصات الطبية والعلاج للاطمئنان على حالته.

النادي البرازيلي أعلن أن اللاعب سيبقى في المستشفى بعد استقرار حالته من أجل إتمام الفحوصات الروتينية.

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ويأتي ذلك بعد إبرام اللاعب تعاقده مع الأسود والأبيض البرازيلي الأسبوع الماضي على سبيل الإعارة.

وتعد تلك الحالة ليست الأولى لبيرو بيرو، إذ تعرض عام 2017 لحالة مشابهة أثناء تواجده في الدوري الدرجة الأولى الصينية.

لاعب شنجهاي شينزين الصيني حينها سقط مغشيا عليه على أرضية الملعب ليحاول زملائه والأطباء إفاقته وعلاجه، وليغيب عنما تبقى من الموسم من المباريات.

اللاعب البالغ 24 عاما سبق له اللعب لصفوف ساو باولو وفلومينينسي البرازيلي، ويلعب معارا الموسم الحالي بصفوف بوتافوجو.

مسيرة اللاعب أصبحت مهددة خاصة بعد تكرار الأمر للمرة الثانية خلال عامين.

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