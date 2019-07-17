للمرة الثانية في مسيرته.. لاعب برازيلي يصاب بالسكتة القلبية

تعرض بيرو بيرو مهاجم بوتافوجو البرازيلي إلى سكتة قلبية أثناء التدريب مع زملائه بشكل مفاجئ.

اللاعب تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي الفحوصات الطبية والعلاج للاطمئنان على حالته.

النادي البرازيلي أعلن أن اللاعب سيبقى في المستشفى بعد استقرار حالته من أجل إتمام الفحوصات الروتينية.

ويأتي ذلك بعد إبرام اللاعب تعاقده مع الأسود والأبيض البرازيلي الأسبوع الماضي على سبيل الإعارة.

O Botafogo informa que o atleta Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Bastos, médico do clube que realizou o atendimento ainda no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames. — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 16, 2019

وتعد تلك الحالة ليست الأولى لبيرو بيرو، إذ تعرض عام 2017 لحالة مشابهة أثناء تواجده في الدوري الدرجة الأولى الصينية.

لاعب شنجهاي شينزين الصيني حينها سقط مغشيا عليه على أرضية الملعب ليحاول زملائه والأطباء إفاقته وعلاجه، وليغيب عنما تبقى من الموسم من المباريات.

Preocupante a situação de Biro Biro. Em 26 de agosto de 2017, o jogador já havia desmaiado durante um jogo contra o Meizhou Hakka. pic.twitter.com/VO3jyiqZSq — Leonardo Hartung (@HartungLeo) July 16, 2019

اللاعب البالغ 24 عاما سبق له اللعب لصفوف ساو باولو وفلومينينسي البرازيلي، ويلعب معارا الموسم الحالي بصفوف بوتافوجو.

مسيرة اللاعب أصبحت مهددة خاصة بعد تكرار الأمر للمرة الثانية خلال عامين.

اقرأ أيضا:

هاني رمزي يكشف كواليس اختيارات أجيري وموقف وردة و4 لاعبين فقط قاتلوا

مدرب المنتخب يرد على رمزي: لماذا تتحدث الآن؟.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة

بوطيب خارج حسابات الزمالك في مباراة الجونة

حازم إمام للمحمدي: أنت أخطأت.. الجمهور قال لي كفاية وشكرته

الزمالك يرفض الاستغناء عن حازم إمام.. واللاعب يريد الرحيل

مصر في المستوى الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021