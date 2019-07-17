سكاي: سانت إيتيان ينتظر عرض توتنام قبل الموافقة على بيع مدافعه لـ أرسنال

ينتظر نادي سانت إيتيان قبل قبول العرض المقدم من نادي أرسنال لضم مدافعه ويليام صليبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لوجود منافسة قوية بين أرسنال وتوتنام على ضمه. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وليام صليبا النادي : سانت إيتيان أرسنال

وقال التقرير إن سانت إيتيان ينتظر حاليا أن يتقدم توتنام بعرض لضم اللاعب بعد تقدم أرسنال بعرض لضمه، وذلك للمفاضلة قبل الاختيار.

وأشار التقرير إلى أن سانت إيتيان يطمح في دخول الفريقين في مزايدة لضمان الحصول على أعلى سعر مقابل بيع اللاعب.

وألمحت "سكاي" إلى أن صاحب الـ18 عاما يفضل الانضمام إلى أرسنال.

ويسعى المدفعجية لحسم الصفقة خاصة وأنه على وشك التوصل لاتفاق، ثم سيعيره حتى نهاية الموسم المقبل إلى سانت إيتيان.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.

ويمتلك نادي أرسنال في مركز قلب الدفاع حاليا الثنائي شكودران موستافي وسوكراتيس وكالوم تشامبرز بجانب المصاب روب هولدينج ولوران كوسيلني وكونتسانتينوس مافروبانوس.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت النادي اللندني بالتخلي عن خدمات موستافي وتشامبرز خلال السوق الصيفية الجارية.

بجانب وجود مشكلة مع لوران كوسيلني قائد الفريق الذي رفض السفر رفقة أرسنال للجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد ليجبر النادي على فسخ تعاقده ويرحل مجانا. (طالع التفاصيل)

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