مينيوليه يلمح للبقاء مع ليفربول

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 13:01

كتب : FilGoal

ليفربول - دوري أبطال أوروبا

ألمح سيمون مينيوليه حارس ليفربول إلى البقاء في صفوف الريدز الموسم المقبل رغم عدم مشاركته بصفة أساسية.

مينيوليه جلس احتياطيًا للحارس البرازيلي أليسون بيكر في معظم مباريات الموسم الماضي الذي انتهى بتتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة.

وممن جهته أفصح يورجن كلوب المدير الفني للفريق عن نية مينيوليه في البقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، والذي سيكون السابع له مع الريدز منذ انضمامه قادمًا من سندرلاند.

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قال مينيوليه في تصريحات لموقع ناديه: "في البداية دعني أقول أنك لا تحظى بالثناء أو المديح إلا إذا كنت تستحقه. أنا سعيد بثنائهم علي ولكنني لا أسعى إليه. أشكرهم على كلامهم الرائع، لكنهم ليسوا في حاجة لذكر ذلك. كل ما يمكنني فعله هو مساعدة الفريق بأفضل طريقة، وإذا رأى الجميع أنني أقوم بما ينبغي علي القيام به وقاموا بالثناء عليّ، فهذا أمر جيد. الشئ الأهم هو فوز الفريق بالمباريات والألقاب. هذا ما فعلناه الموسم الماضي ونحن سعداء بذلك".

وأضاف "نأمل أن يساعدنا العمل الذي سنقوم به خلال الفترة التحضيرية في الفوز بمزيد من الألقاب، ففي النهاية هذه هي مهمتنا وهذا ما نتقاضى رواتبنا من أجله. هذا ما أحاول فعله – أحاول أن أقدم أفضل ما لدى، لأن هذا ما أتقاضى راتبي مقابله. هذه هي مهمتي وسأظل أعمل على القيام بها على أكمل وجه دائمًا".

ويدخل ليفربول الموسم القادم كبطل لأوروبا، ويرى مينيوليه، حاله كحال جميع زملائه، أن هذا يجب أن يعطي لاعبي الفريق وجهازه الفني دافعًا أكبر لحصد المزيد من الألقاب.

وتابع: "لطالما كنا متعطشين للفوز بالألقاب. كان حديثنا في غرفة الملابس يدور حول ذلك دائمًا، وعندما تكون لاعبًا لكرة القدم، فبالتأكيد أنت ترغب في الفوز. لقد بتنا نعرف كيف هو شعور الأبطال الآن. لدينا طموح كبير ونتطلع لحصد المزيد من الألقاب. الاحتفالات التي تلت فوزنا باللقب الأوروبي كانت استثنائية، والجميع أصبحوا يعرفون كم هو رائع أن تكون بطلًا".

وأتم مينيوليه "الآن، نحن متعطشون أكثر لتكرار نفس الأمر، وأعتقد أننا نتمتع بالخبرة اللازمة لنفعل ذلك. أمامنا موسم مثير، ونأمل أن نقف على منصات التتويج في نهايته مرة أخرى".

يذكر أن الحارس البلجيكي كان قد شارك في مباراتين رسميتين فقط في الموسم الماضي.

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