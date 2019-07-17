عبد الحفيظ: جاهزون للمقاولون والزمالك.. حققنا أهدافنا من معسكر إسبانيا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي إن فريقه بات جاهزا لمواجهتي المقاولون والزمالك وحسم مصير لقب الدوري لموسم 2018-2019 بعدما حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر التحضيري الذي خاضه في إسبانيا.

وصرح عبد الحفيظ بعد العودة إلى القاهرة قائلا: "الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في ختام الدوري".

وأضاف "حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، وذلك بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كافة المستويات، استعدادا لما هو قادم ومرحلة حسم الدوري".

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وواصل "الجهاز الفني كان لديه أهدافا محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة الهامة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن، بهدف حسم الدوري البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير".

وأكمل "الفريق خاض عددا من المواجهات الودية وتمت تجربة العديد من الأمور الفنية، واطمأن الجهاز الفني على كافة اللاعبين وجاهزيتهم التامة للمباريات المقبلة".

وأتم "اللاعبون أبدوا التزاما شديدا وحالة تركيز لتحقيق بطولة الدوري".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

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