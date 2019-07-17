الأهلي يواجه البلاستيك وديا استعدادا لاستئناف الدوري.. وفحص طبي لرمضان

قرر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الأربعاء بعد الوصول من إسبانيا مساء الثلاثاء، بعد ختام المعسكر الذي أقيم في مدينة أليكانتي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض الأهلي ودية ضد البلاستيك يوم الخميس استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وتقام المواجهة بين الأهلي والبلاستيك في تمام السادسة مساء على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

ويخضع رمضان صبحي جناح الأهلي لفحص طبي يوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة ضد البلاستيك مساء نفس اليوم.

وكان صبحي قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات القليلة الماضية، ما دفع الجهاز الفني لإخضاعه للفحص الطبي للاطمئنان عليه.

ويقوم خالد محمود طبيب الأهلي بإجراء فحص طبي للاعبين المصابين، وتشمل القائمة كل من شريف إكرامي وسعد سمير وكريم وليد ومحمد محمود، وذلك بهدف الوقوف على حالتهم بعد انتظامهم في برامج التأهيل الخاصة بهم خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

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