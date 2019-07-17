رسميا - ستيف بروس يتولى تدريب نيوكاسل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

ستيف بروس

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد صباح الأربعاء تعاقده مع ستيف بروس لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

ويخلف بروس نظيره الإسباني رافاييل بينيتيث الذي رحل عن تدريب الفريق يونيو الماضي.

ووقع بروس على عقد يمتد لـ3 مواسم، على أن يطير إلى الصين ليلحق بالفريق الذي يلعب ضمن جولة الدوري الإنجليزية الأسيوية.

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وقال بروس في تصريحات لموقع ناديه: "نيوكاسل هو النادي الذي أشجعه منذ الصغر، وكان نادي والدي لذا هذه لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

بروس درب من قبل كل من سندرلاند وهال سيتي وكريستال بالاس وهدرسفيلد تاون وشيفلد يونايتد وشيفيلد وينزداي.

كان بروس مدربا لنادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له أحمد المحمدي قائد منتخب مصر الحالي، حتى تمت إقالته في أكتوبر 2018.

وتولى ستيف بروس تدريب أستون فيلا بداية الموسم قبل الماضي ووصل بالفريق للمباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي لكنه خسر.

ومع بداية مشواره مع أستون فيلا تعاقد ستيف بروس مع أحمد المحمدي من هال سيتي.

ومن المعروف عن ستيف بروس أنه عندما يتولى تدريب أي فريق يتعاقد مع المحمدي، مثلما حدث عندما كان مدربا لسندرلاند وهال سيتي.

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