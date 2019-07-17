رايولا: دي ليخت يذكرني بـ إبراهيموفيتش.. ولاعب يوفنتوس في نفس مستواه

تحدث مينو رايولا وكيل اللاعبين عن انتقال الهولندي ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي وكذلك مستقبل الفرنسي بول بوجبا والإيطالي الشاب مويس كين.

رايولا تحدث للصحفيين خارج مقر يوفنتوس أُثناء إجراء الهولندي الفحص الطبي الخاص به، ولم يتردد في مقارنته ببافل نيدفيد وزلاتان إبراهيموفيتش.

رايولا تحدث عن الصفقة قائلا "ليس هناك سؤال من أراد دي ليخت بشكل أكبر، لكن يوفنتوس هو أفضل فريق له، من المهم للمدافع أن يلعب في إيطاليا، يستطيع أن يتعلم كيف يصبح الأفضل في العالم هنا".

وتابع "تلك الخطوة مهمة في مسيرته، حاليا هو أفضل مدافع شاب بعد ذلك يريد فقط الوقت من أجل أن يصبح الأفضل في مستوى آخر".

وأشاد بدي ليخت قائلا "بالعودة إلى العمل والعقلية فأنه يتفوق على نيدفيد ويذكرني بإبراهيموفيتش بفضل طموحه، من الرائع أن يلعب بجوار بطل حقيقي مثل ليوناردو بونوتشي".

وعن تفضيله الانضمام ليوفنتوس "قرار الانتقال لم يأتي فجأة، أنها عملية طويلة".

وعن بول بوجبا الذي يسعى للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد: "لا يوجد شيء لم يرسل أحد شيئا لي، أعيش حياتي يوما تلو الآخر، نفس الأمر ينطبق على ماريو بالوتيلي، أنا هنا اليوم ولا أعرف أين سأكون غدا".

وأتم عن مويس كين مهاجم يوفنتوس الشاب "أنه في نفس مستوى دي ليخت، بطل حقيقي وسنرى ماذا سيحدث".

ويخضع دي ليخت للفحص الطبي من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف يوفنتوس ليصبح أغلى مدافع في الدوري الإيطالي.

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