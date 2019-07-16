تقرير جزائري: فيكتور جوميز حكما لنهائي أمم إفريقيا.. فأل حسن للخضر

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 19:27

كتب : FilGoal

فيكتور جوميز - حكم جنوب إفريقي

وقع الاختيار على الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وتقام المباراة النهائية في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة، ويدير الحكم الجنوب إفريقي مباراته الثالثة في البطولة.

وكشفت صحيفة الهداف الجزائرية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) قد استقرت على تعيين الحكم فيكتور جوميز لإدارة المباراة.

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ويعاونه مواطنه زاكيلي سيويلا وسورو فاستوني من ليسوتو، في حين سيتم تعيين جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.

ويعتبر اختيار فيكتور جوميز فأل حسن للجزائر، إذ حققت المنتخبات العربية الفوز في المباراتين اللتين أدارهما بالنسخة الحالية.

وافتتح جوميز مشواره في البطولة بإدارة مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

كما أدار مواجهة تونس وغانا والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولم يسبق له إدارة مباراة مزودة بتقنية الفيديو VAR في أمم إفريقيا.

ووصل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 29 عاما ويسعى لتحقيق لقبه الثاني، بينما وصلت السنغال للنهائي الثاني تاريخيا بعد 17 عاما ويسعى أسود التيرانجا لتحقيق اللقب الأول.

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