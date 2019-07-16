لتدعيم الجبهة اليسرى.. ماركا: برشلونة يستعد للتوقيع مع ظهير بيتيس

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتوقيع مع الإسباني فيربو جونيور ظهير أيسر فريق ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع فيربو ليكون بديلا لخوردي ألبا.

ويأتي اهتمام برشلونة بـ فيربو بعدما صرف النادي الكتالوني النظر عن التوقيع مع فيليبي لويس ظهير أتليتكو مدريد السابق صاحب الـ34 عاما.

ويمتلك فيربو شرطا جزائيا في عقده مع بيتيس بقيمة 50 مليون يورو.

إلا أن إدارة برشلونة لا تنوي دفع الشرط الجزائي مباشرة وتفضل أن تتفاوض مع بيتيس وتعقد صفقة تبادلية يدخل من ضمنها مارك كوكوريا أو خوان ميراندا.

وخاض فيربو 43 مباراة مع الفريق الأول لريال بيتيس في كل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

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