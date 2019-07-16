رسميا - سان جيرمان يضم مدافع دورتموند

أعلن باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ضم عبده ديالو مدافع بروسيا دورتموند.

وذكر النادي الفرنسي في بيان "باريس سان جيرمان سعيد بإعلانه انضمام عبده ديالو إلى النادي.

وأضاف البيان "المدافع الفرنسي القادم من بروسيا دورتموند وقّع عقدا مدته 5 سنوات مع النادي الباريسي".

ويمتد عقد ديالو البالغ من العمر 23 عاما مع حامل لقب الدوري الفرنسي حتى 30 يونيو 2024.

كان فريق دورتموند قد طار إلى الولايات المتحدة للعب عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد بدون ديالو.

🆕✍ باريس سان جيرمان سعيد بإعلانه انضمام عبدو ديالو إلى صفوف النادي!#WelcomeAbdou pic.twitter.com/I4Elv4dblp — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 16, 2019

قلب الدفاع الفرنسي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من صفوف ماينتس، ولعب 55 مباراة في الدوري الألماني بقميص الفريقين.

الصفقة هي الخامسة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين.

وأخيرا ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

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