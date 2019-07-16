رسميا - سان جيرمان يضم مدافع دورتموند

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

أميان - باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

أعلن باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ضم عبده ديالو مدافع بروسيا دورتموند.

وذكر النادي الفرنسي في بيان "باريس سان جيرمان سعيد بإعلانه انضمام عبده ديالو إلى النادي.

وأضاف البيان "المدافع الفرنسي القادم من بروسيا دورتموند وقّع عقدا مدته 5 سنوات مع النادي الباريسي".

أخبار متعلقة

تقارير: برشلونة قدم عرضه الأول من أجل نيمار.. وسان جيرمان حدد السعر إينسيني يصف ساري بالخائن.. وينوي الاعتزال بقميص نابولي تقرير - أتليتكو يضغط على توتنام لبيع تريبيير آينتراخت فرانكفورت يعلن انتقال مهاجمه إلى وست هام في صفقة قياسية

ويمتد عقد ديالو البالغ من العمر 23 عاما مع حامل لقب الدوري الفرنسي حتى 30 يونيو 2024.

كان فريق دورتموند قد طار إلى الولايات المتحدة للعب عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد بدون ديالو.

قلب الدفاع الفرنسي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من صفوف ماينتس، ولعب 55 مباراة في الدوري الألماني بقميص الفريقين.

الصفقة هي الخامسة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين.

وأخيرا ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

باريس سان جيرمان بروسيا دورتموند عبده ديالو

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الزمالك يرفض الاستغناء عن حازم إمام.. واللاعب يريد الرحيل 5 دقيقة | الدوري المصري
تمهيدا للإعلان عن الصفقة.. بالفيديو – يوفنتوس يُعلن وصول دي ليخت إلي إيطاليا 17 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة 21 دقيقة | مصر 2019
مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وغياب بوطيب 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بريبرام التشيكي يطلب استعارة عمرو جمال.. والأهلي يدرس العرض ساعة | الدوري المصري
خالد جلال للاعبي الزمالك: بأيدكم حسم الدوري.. لا تستمعوا لأي شيء يُقال عنكم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك