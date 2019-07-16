فيفا 2020 تخسر حقوق يوفنتوس لصالح PES

خسرت شركة "إي إيه سبورتس" منتجة لعبة فيفا حقوق نادي يوفنتوس لصالح شركة "كونامي" التي تُنتج لعبة "برو إفولشن سوكر".

وسيكون شعار يوفنتوس وملعبه وملابسه الرسمية بشكل حصري مملوكة لشركة كونامي في اللعبة الجديدة PES 2020.

وسيظهر ميراليم بيانيتش نجم وسط عبر الإعلان الرسمي للعبة بصفته سفيرا رسميا لشركة "كونامي".

خسارة "إي إيه سبورتس" لحقوق يوفنتوس تُعني أن لعبة FIFA 2020 لن يكون بها يوفنتوس بشعاره وملعبه وملابسه الرسمية، وإنما سيتواجد بملابس غير رسمية وبشعار واسم مختلفين، مع وجود اللاعبين الحقيقيين للفريق في اللعبة.

وسيظهر يوفنتوس في FIFA 2020 باسم بيمونتي كالشيو، في إشارة لمدينة بيمونتي التي يتواجد بها يوفنتوس.

كما ستختار "إي إيه سبورتس" زيا مختلفا عن الزي الرسمي ليوفنتوس.

خسارة رخصة يوفنتوس لن تؤثر على طور "فيفا ألتيميت تيم" الذي يتنافس فيه لاعبو فيفا عن طريق الإنترنت.

وتمتلك "كونامي" حقوق أندية مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وبرشلونة وأرسنال بالإضافة لأندية أمريكا الجنوبية.

لكن "إي إيه سبورتس" لن تخسر رخصتها بالنسبة لبرشلونة وبايرن ميونيخ وأرسنال ومانشستر يونايتد نظرا لأنها المالكة لحقوق الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي إلكترونيا.

وكان كريستيانو رونالدو هو نجم غلاف فيفا في نسخة 2019.

وستطرح لعبة PES 2020 يوم 10 سبتمبر المقبل، بينما ستطرح FIFA 2020 يوم 27 سبتمبر المقبل.

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