نجل بوكيتينو يوقع على عقده الأول مع توتنام

وقع ماورزيو نجل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام على عقد جديد يربطه بالنادي الإنجليزي بعد أداءه اللافت للنظر رفقة فريق الشباب.

اللاعب البالغ 18 عاما جلس رفقة والده ليوقع على العقود الجديد، حيث يلعب في مركز الجناح على عكس مركزه والده الذي شغل متوسط الميدان الدفاعي.

الجناح الأرجنتيني انضم إلى توتنام منذ 4 أعوام عندما بدأ بوكيتينو تدريب الفريق الأول للديوك اللندنية قادما من ساوثامبتون.

وخاض ماورزيو 21 مباراة مع فريق تحت 18 عاما لتوتنام، كما شارك في المباراة الافتتاحية التجريبية ملعب توتنام الجديد أمام فريق أكاديمية ساوثامبتون.

ومن المتوقع أن يلعب الشاب لفريق تحت 23 سنة ويشارك في كأس الرابطة الإنجليزية.

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