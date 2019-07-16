سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

ساديو ماني - رياض محرز - السنغال - الجزائر

واصل جوليان أودول السياسي الفرنسي بحزب التجمع الوطني اليميني والذي تمنى خسارة منتخب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا انتقاده لاحتفالات الجزائريين بانتصارات منتخب بلادهم في أمم إفريقيا 2019.

وكان أودول قد نشر تغريدة على تويتر قبل المباراة قال فيها: "لتجنب حالات الشغب والسرقة، ولتجنب انتشار أعلام الجزائر والحفاظ على هدوء عطلتنا الوطنية.. ثق في 11 لاعبا نيجيريا".

وسخر رياض محرز قائد الخضر من تغريدة السياسي الفرنسي عقب نهاية المباراة وعلق عليها قائلا: "الهدف من الركلة الحرة لك".

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وأضاف "نحن دائما سويا" بجوار علمي الجزائر وفرنسا"، كما رد مرة أخرى على التغريدة ذاتها وكتب "كرة القدم أكبر من الكراهية، مساء الخير".

وخرج أودول في تصريحات تليفزيونية جديدة ليتمنى فوز السنغال باللقب الإفريقي بقوله "غالبية الشعب الفرنسي مصدوم من رؤية أعلام الجزائر في الشوارع في اليوم الوطني لفرنسا".

وأضاف "الجزائريون هم نفس الأشخاص الذين يشكلون مشكلة عقب كل مباراة، لا توجد أبدًا أي صعوبات مع البولنديين والإيطاليين والإسبان".

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وأردف عضو حزب التجمع اليميني "لو فازت السنغال فلن يكون هناك أي مشكلة مع السنغاليين، لن نرى أي عنف".

وتأهلت الجزائر للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 29 عاما بهدف قاتل لرياضة محرز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 95 من المباراة.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق ثاني ألقابه القارية بالفوز على السنغال يوم الجمعة في ختام بطولة أمم إفريقيا.

أما منتخب السنغال فيسعى لتحقيق لقبه الأول في التاريخ.

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