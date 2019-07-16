سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا

واصل جوليان أودول السياسي الفرنسي بحزب التجمع الوطني اليميني والذي تمنى خسارة منتخب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا انتقاده لاحتفالات الجزائريين بانتصارات منتخب بلادهم في أمم إفريقيا 2019.

وكان أودول قد نشر تغريدة على تويتر قبل المباراة قال فيها: "لتجنب حالات الشغب والسرقة، ولتجنب انتشار أعلام الجزائر والحفاظ على هدوء عطلتنا الوطنية.. ثق في 11 لاعبا نيجيريا".

وسخر رياض محرز قائد الخضر من تغريدة السياسي الفرنسي عقب نهاية المباراة وعلق عليها قائلا: "الهدف من الركلة الحرة لك".

وأضاف "نحن دائما سويا" بجوار علمي الجزائر وفرنسا"، كما رد مرة أخرى على التغريدة ذاتها وكتب "كرة القدم أكبر من الكراهية، مساء الخير".

😂😂😂 le coup franc était pour toi. On est ensemble 🇩🇿🇫🇷 https://t.co/nQrkYIrUU0 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019

وخرج أودول في تصريحات تليفزيونية جديدة ليتمنى فوز السنغال باللقب الإفريقي بقوله "غالبية الشعب الفرنسي مصدوم من رؤية أعلام الجزائر في الشوارع في اليوم الوطني لفرنسا".

وأضاف "الجزائريون هم نفس الأشخاص الذين يشكلون مشكلة عقب كل مباراة، لا توجد أبدًا أي صعوبات مع البولنديين والإيطاليين والإسبان".

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وأردف عضو حزب التجمع اليميني "لو فازت السنغال فلن يكون هناك أي مشكلة مع السنغاليين، لن نرى أي عنف".

🎥 [VIDEO] "Je le constate comme des millions de Français, ce sont toujours les mêmes qui posent problème. [...] Hier il y avait un autre match, avec le Sénégal : il n'y a eu aucun problème avec les Sénégalais." - @JulienOdoul à propos de la #CAN2019 ⤵https://t.co/7xOfkJ65I6 — TV Libertés (@tvlofficiel) July 16, 2019

وتأهلت الجزائر للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 29 عاما بهدف قاتل لرياضة محرز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 95 من المباراة.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق ثاني ألقابه القارية بالفوز على السنغال يوم الجمعة في ختام بطولة أمم إفريقيا.

أما منتخب السنغال فيسعى لتحقيق لقبه الأول في التاريخ.











































































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