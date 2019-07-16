أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 14:01

كتب : عاطف شادي

نيجيريا - جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا 2019

شدد أليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري على أن فريقه تعلم من أخطاء لقاء الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسعى لعدم تكرارها أمام تونس.

ويلعب منتخب نيجيريا لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ضد تونس يوم الأربعاء على ملعب السلام.

وقال أيوبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة تونس".

أخبار متعلقة

مدرب نيجيريا: أعلم الكثير عن الكرة التونسية.. وجيريس كان زميلي في الملعب وزير الرياضة الكاميروني يفتح النار على سيدورف: ليس لائقا لتدريب المنتخب مدافع تونس: لا يمكنني لوم الحكام وقد أهدرنا فرصا عديدة ضد السنغال جيريس: قابلت ظروفا مع تونس في كأس الأمم لم أمر بها من قبل

وأضاف "المنتخب النيجيري يملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى وأمامهم المستقبل لاسعاد الشعب النيجيري".

وأردف "علينا الآن العودة لبلادنا مرفوعي الرأس ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".

وأتم جناح أرسنال "المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوة وإصرار لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية".

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

نيجيريا تونس مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير تركي: عقبة مادية بين كهربا ودينيزلي.. وحل وسط لإتمام الصفقة 22 دقيقة | الدوري المصري
في عالم NBA.. كوكب الأرض دار حول "أين سيذهب كاواي" ساعة | أمريكا
تقرير جزائري: فيكتور جوميز حكما لنهائي أمم إفريقيا.. فأل حسن للخضر ساعة | مصر 2019
رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون ساعة | مصر 2019
سكاي: تريبيير إلى إسبانيا للإنضمام إلى أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك