أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس

شدد أليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري على أن فريقه تعلم من أخطاء لقاء الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسعى لعدم تكرارها أمام تونس.

ويلعب منتخب نيجيريا لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ضد تونس يوم الأربعاء على ملعب السلام.

وقال أيوبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة تونس".

وأضاف "المنتخب النيجيري يملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى وأمامهم المستقبل لاسعاد الشعب النيجيري".

وأردف "علينا الآن العودة لبلادنا مرفوعي الرأس ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".

وأتم جناح أرسنال "المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوة وإصرار لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية".

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