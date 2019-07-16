مدرب نيجيريا: أعلم الكثير عن الكرة التونسية.. وجيريس كان زميلي في الملعب

قال جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا إنه يعلم الكثير عن الكرة التونسية خاصة وأنه درب النجم الساحلي من قبل، مشددا على أنه سيعالج إحباط الخسارة ضد الجزائر بالظفر بالمركز الثالث.

وصرح روهر قائلا: "نلعب ضد تونس لحصد المركز الثالث فتحقيقه أفضل من خسارة النهائي، وأثق في قدرة فريقي".

وأضاف "أعلم الكثير عن الكرة التونسية منذ أن كنت مدربا للنجم الساحلي وعمل برفقتي نبيل الطرابلسي، وأخبرني الكثير عن الكرة التونسية، لذا أنا جاهز للمواجهة".

روهر درب النجم الساحلي موسم 2008-2009، لكنه أقيل من منصبه لاحتلاله المركز الثالث في الدوري ما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا،

وواصل "سعيد بمواجهة آلان جيريس، خاصة وأننا تزاملنا في الملاعب لمدة 10 أعوام، لكنني سأسعى جاهدا لتحقيق المركز الثالث".

وأكمل "أنا وجيريس نمتلك العديد من الخبرات في إفريقيا، وسنعمل على استغلال تلك الخبرات لحسم مواجهة الغد، لكن بكل تأكيد نتمنى أن يكون الانتصار حليفنا غدا".

روهر وجيريس لعبا سويا ضمن صفوف نادي بوردو لفترة طويلة تصل إلى 9 أعوام قبل أن يرحل جيريس عام 1986 إلى مارسيليا ويستمر روهر مع بوردو حتى اعتزاله عام 1989.

وتابع مدرب النسور "شعرنا بالإحباط عقب الخسارة من الجزائر في اللحظة الأخيرة، كنا نستحق الفوز لأننا كنا الأفضل وكل الإحصائيات كانت في صالحنا، لكن هذه هي كرة القدم والآن علينا الانتصار للعودة إلى بلادنا منتصرين".

وأردف "جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة تونس، وسنلعب للانتصار في المباراة لتحسين التصنيف في فيفا، خاصة وأن تونس تسبقنا في التصنيف".

واستطرد "نمتلك فريقا شابا، وعلينا أن نستفيد به في المستقبل، وإنهاء البطولة في المراكز الـ4 الأولى أمر رائع للغاية، خاصة وأن عدد المشاركين 24 منتخب".

واستكمل "سعيد بمشاركة 21 لاعبا من قائمة نيجيريا في البطولة، ويعد هذا نجاحا بالنسبة لنا، ويثبت أن العناصر الموجودة في القائمة تستحق تمثيل المنتخب النيجيري ومستقبلهم مشرق".

وأتم "كل تركيزي حاليا منصب على مواجهة تونس، سأجيب عن مستقبلي عقب نهاية البطولة".

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

ويواجه منتخب تونس نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث.

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