وزير الرياضة الكاميروني يفتح النار على سيدورف: ليس لائقا لتدريب المنتخب

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 13:43

كتب : FilGoal

كلارنس سيدورف - الكاميرون

شن وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويلي كومبي هجوما ضاريا على الهولندي كلارينس سيدورف المدير الفني لمنتخب الأسود غير المروضة.

سيدورف فشل في الاستمرار طويلا ببطولة أمم إفريقيا إذ ودع لاعبوه البطولة على يد نيجيريا في دور الـ16 بعد الخسارة 3-2.

ووزير الرياضة الكاميروني أشار إلى أن سيدورف ربما لن يكمل طويلا في منصبه رفقة المنتخب الإفريقي بعد خروج حامل لقب 2017.

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وقال كومبي في تصريحات للتلفاز الكاميروني الرسمي إن سيدورف لن يكمل مهمته مع الأسود لأنه "ليس لائقا لتولي هذه المهمة"، بحسب تعبيره.

وقاد نجم ميلان وريال مدريد الأسبق مهمة تدريب الكاميرون في 10 مباريات فاز في 3 منها وخسر مثلهم وتعادل في 4 مناسبات.

وعين سيدورف بمعاونة باتريك كلويفرت في أغسطس من العام الماضي وتعد أطول فترات كلارينس التدريبية بعدما قاد أندية ديبورتيفو لاكورونيا وميلان ووشنجن الصيني.

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