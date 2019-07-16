إينسيني يصف ساري بالخائن.. وينوي الاعتزال بقميص نابولي

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 13:34

كتب : إسلام أحمد

لورينزو إنسيني

يرى الإيطالي لورينزو إينسيني أن ماوريسيو ساري قام بخيانة نادي نابولي بالموافقة على تدريب يوفنتوس، وأصر على أنه سوف يعتزل في ملعب سان باولو.

ساري الذي درب نابولي لـ 3 مواسم رحل عن الفريق لتدريب تشيلسي لكنه عاد سريعا بعد موسم وحيد لإيطاليا من بوابة يوفنتوس.

الإيطالي البالغ 28 عاما رد بعض من أسئلة الجماهير ليتحدث عن تدريب ساري للسيدة العجوز قائلا: "لقد قلتها وسأقولها مجددا بالنسبة لمشجعي نابولي الأمر بمثابة خيانة".

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وتابع "الأمر سيكون للأبد، الآن علينا التركيز على أنفسنا ومحاولة التغلب عليهم مهما كلف الأمر، لقد ذهب ليوفنتوس ولا أريد الحديث عن هذا الأمر أكثر من ذلك".

ولم يجدد الجناح الإيطالي تعاقده مع نابولي مما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية رحيله ليرد: "لا لم أر نفسي أرحل عن نابولي، مازالت صغيرا وسعيد بالتواجد هنا وأريد البقاء حتى نهاية مسيرتي".

وعن أفضل لحظة في مسيرته: "التسجيل في شباك ريال مدريد أعطاني شعور قوي وآمل أن يستطيع لاعبو نابولي الشباب الشعور بنفس الأحساس مستقبلا".

وأتم "أنه حلم لجميع أطفال نابولي وأنا فخور بتواجدي في هذا المركز".

إينسيني الموسم الماضي سجل 10 أهداف لصالح نابولي في 28 مباراة في الدوري الإيطالي.

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