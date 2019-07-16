مدافع تونس: لا يمكنني لوم الحكام وقد أهدرنا فرصا عديدة ضد السنغال

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 13:27

كتب : FilGoal

محمد دراجر

قال محمد دراجر مدافع منتخب تونس إن تقنية حكم الفيديو حرمت نسور قرطاج من ركلة جزاء ضد السنغال، لكن لا يمكنه توجيه اللوم للحكام وفريقه قد أهدر عددا لا بأس به من الفرص أمام المرمى.

وصرح دراجر للصحفيين قائلا: "حاولنا الحفاظ على حالتنا الفنية الرائعة في نصف النهائي، لكننا لم نتمكن من التأهل للنهائي في النهاية وهذا مؤلم للغاية".

وواصل "نلعب كل مباراة للفوز، وحاولنا ذلك ضد السنغال لكن الحظ لم يساعدنا في نصف النهائي، وسنلعب لحصد المركز الثالث ضد نيجيريا".

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وأكمل "تقنية حكم الفيديو حرمتنا من ركلة جزاء ضد السنغال، وحرمتنا من تعديل النتيجة، لكن لا يمكننا أن نلوم الحكام لأننا أهدرنا العديد من الفرص أمام المرمى، وسنلعب من أجل الانتصار ضد نيجيريا لتعويض فشلنا في التأهل للنهائي".

وتابع "أغلقنا صفحة مباراة السنغال، سنلعب بكل جدية ضد نيجيريا لحصد المركز الثالث، جميع اللاعبين مستعدين للمباراة ولا يمكننا أن نشتكي من العامل البدني لأن نيجيريا تمر بنفس الظروف".

وأتم "هذه مشاركتي الأولى في كأس الأمم وسعيد بمشاركتي لـ120 دقيقة ضد السنغال، واكتسبت العديد من الخبرات وأتمنى أن تساعدني في مشواري مع فريقي بادربورن، كما أنني أرغب في المشاركة مرة أخرى بكأس الأمم".

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

ويواجه منتخب تونس نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث.

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