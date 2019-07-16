محرز: تنظيم مصر لأمم إفريقيا على أعلى مستوى.. واستفدت كثيرا من جوارديولا

شدد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري على أن ما تقدمه مصر من جهود في إطار استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية يعد شيئا مميزا للغاية.

وتأهل منتخب الجزائر لنهائي بطولة الأمم الإفريقية بالفوز على نيجيريا في نصف النهائي 2-1 بهدف قاتل للنجم رياض محرز في الثانية الأخيرة.

وقال محرز في تصريحات لموقع اللجنة المنظمة للبطولة: "أشكر مصر على حسن التنظيم، الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى".

وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب مضيفا: "دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة، بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب".

وحول تواجده في مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا وتأثير ذلك على طريقة لعبه أوضح رياض: "بالطبع جوارديولا مدرب رائع، هو مدرب على أعلى مستوى، يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرا معه".

وأختتم محرز تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع سيتي والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق ثاني ألقابه القارية بالفوز على السنغال يوم الجمعة في ختام بطولة أمم إفريقيا.

أما منتخب السنغال فيسعى لتحقيق لقبه الأول في التاريخ.











































































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