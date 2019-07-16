كاف يوزع ميداليات المركز الثالث في استاد السلام.. وركلات ترجيح مباشرة حال التعادل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء مراسم تتويج المنتخب الفائز بالمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2019 مباشرة بعد نهاية مباراة تونس ونيجيريا وتوزيع الميداليات.

وتنص لوائح كأس الأمم الإفريقية أنه في حالة نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ويتولي جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، تحكيم اللقاء بمعاونة من محمود أبو الرجال الحكم المصري وعيسى يايا الحكم التشادي وجوشوا بوندو البتسواني كحكم رابع.

ويواجه منتخب تونس نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث.

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

ويواجه منتخب السنغال نظيره الجزائر على استاد القاهرة يوم الجمعة في تمام التاسعة مساء.

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