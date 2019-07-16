كاف يوزع ميداليات المركز الثالث في استاد السلام.. وركلات ترجيح مباشرة حال التعادل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 12:58

كتب : FilGoal

السنغال - تونس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء مراسم تتويج المنتخب الفائز بالمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2019 مباشرة بعد نهاية مباراة تونس ونيجيريا وتوزيع الميداليات.

وتنص لوائح كأس الأمم الإفريقية أنه في حالة نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ويتولي جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، تحكيم اللقاء بمعاونة من محمود أبو الرجال الحكم المصري وعيسى يايا الحكم التشادي وجوشوا بوندو البتسواني كحكم رابع.

أخبار متعلقة

منتخب تونس يفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا جهاد جريشة يدير لقاء تونس ونيجيريا ساسي: خروج تونس ليس مفاجأة.. والسنغال تأهل بالحظ

ويواجه منتخب تونس نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء على استاد السلام لتحديد صاحب المركز الثالث.

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

ويواجه منتخب السنغال نظيره الجزائر على استاد القاهرة يوم الجمعة في تمام التاسعة مساء.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير تركي: عقبة مادية بين كهربا ودينيزلي.. وحل وسط لإتمام الصفقة 23 دقيقة | الدوري المصري
في عالم NBA.. كوكب الأرض دار حول "أين سيذهب كاواي" ساعة | أمريكا
تقرير جزائري: فيكتور جوميز حكما لنهائي أمم إفريقيا.. فأل حسن للخضر ساعة | مصر 2019
رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون ساعة | مصر 2019
سكاي: تريبيير إلى إسبانيا للإنضمام إلى أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك