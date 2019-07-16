آينتراخت فرانكفورت يعلن انتقال مهاجمه إلى وست هام في صفقة قياسية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 12:04

كتب : إسلام أحمد

سيباستيان هالر - إينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني موافقته على رحيل مهاجمه سيباستيان هالر لصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

سيباستيان هالر

النادي : إينتراخت فرانكفورت

وست هام يونايتد

الفرنسي البالغ 25 عاما سيخضع للفحص الطبي في لندن ومن ثم التوقيع للهامرز بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

هالر قدم موسما رائعا مع فرانكفورت إذ سجل 20 هدفا في جميع المسابقات وساهم في وصول فريقه إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة

عن عودة بيل إلى توتنام.. وكيله: لا أعلق على الأخبار التافهة ماركا: جواز سفر فالفيردي يهدد موسم رودريجو مع ريال مدريد سكاي: إنتر يُحسن عرضه لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد سكاي: شرط وحيد من أرسنال للسماح لكوسيلني بالرحيل عن صفوفه

وانضم هالر لصفوف فرانكفورت قادما من فريق أوتريخت الهولندي مقابل 6 مليون جنيه إسترليني صيف 2017.

ضم هالر يأتي بعد رفض الأرجنتيني جونزالو إيجوايين وكذلك الأوروجوياني ماكسي جوميز الانضمام لصفوف الهامرز بعد رحيل النمساوي ماركو أرناتوفيتش إلى الصين.

ويعد البرازيلي فيليبي أندرسون أغلى لاعب في تاريخ الهامرز بقيمة 34.2 مليون جنيه إسترليني ليتخطاه هالر حال إتمام الصفقة.

وكان فرانكفورت قد تخلى عن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لصالح ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو مطلع الصيف الجاري.

هالر يوفيتش فرانكفورت وست هام هيجواين أرناتوفيتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا 8 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني 28 دقيقة | مصر 2019
مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
نجل بوكيتينو يوقع على عقده الأول مع توتنام ساعة | أوروبا
سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا ساعة | مصر 2019
أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك