آينتراخت فرانكفورت يعلن انتقال مهاجمه إلى وست هام في صفقة قياسية

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني موافقته على رحيل مهاجمه سيباستيان هالر لصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

الفرنسي البالغ 25 عاما سيخضع للفحص الطبي في لندن ومن ثم التوقيع للهامرز بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

هالر قدم موسما رائعا مع فرانكفورت إذ سجل 20 هدفا في جميع المسابقات وساهم في وصول فريقه إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

وانضم هالر لصفوف فرانكفورت قادما من فريق أوتريخت الهولندي مقابل 6 مليون جنيه إسترليني صيف 2017.

Eintracht and @WestHamUtd have agreed terms for the transfer of @HallerSeb. Haller has now been cleared to undergo a medical in London. If all goes to plan then Haller will sign with the Hammers. #SGE pic.twitter.com/VpQNxM4y0I — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) July 16, 2019

ضم هالر يأتي بعد رفض الأرجنتيني جونزالو إيجوايين وكذلك الأوروجوياني ماكسي جوميز الانضمام لصفوف الهامرز بعد رحيل النمساوي ماركو أرناتوفيتش إلى الصين.

ويعد البرازيلي فيليبي أندرسون أغلى لاعب في تاريخ الهامرز بقيمة 34.2 مليون جنيه إسترليني ليتخطاه هالر حال إتمام الصفقة.

وكان فرانكفورت قد تخلى عن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لصالح ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو مطلع الصيف الجاري.