عن عودة بيل إلى توتنام.. وكيله: لا أعلق على الأخبار التافهة

نفى جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل جناح ريال مدريد الأخبار المتداولة حول عودة لاعبه إلى فريقه القديم توتنام هذا الصيف.

بيل لا يشارك بصفة مستمرة مع ريال مدريد، مما يفتح الباب دائما لتكهنات رحيله عن النادي الملكي.

ورد بارنيت على سؤال راديو توك سبورت حول الأخبار المنتشرة بعودة بيل إلى توتنام قريبا بقوله "لا أعلق على الأخبار التافهة".

كان بارنيت قد أوضح الشهر الماضي أن رحيل بيل عن النادي الملكي سيتطلب شيئا استثنائيا، مشيرا إلى أن رحيله على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري ليس مطروحا بأي شكل. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح بارنيت قائلا: "لن يرحل على سبيل الإعارة من ريال مدريد، هذا لن يحدث".

رغم قلة مشاركاته مع زين الدين زيدان، ورغم تردد اسمه كثيرا في قائمة المرشحين للرحيل عن ريال مدريد، إلا أن الويلزي جاريث بيل يرغب في البقاء في النادي الملكي.

صحيفة أس الإسبانية كشفت في تقرير حصري الشهر الماضي أيضا حديث جاريث بيل مع مسؤولي ريال مدريد وأخبرهم برغبته في عدم الرحيل من صفوف الفريق.

في البداية تحدث وكيل بيل مع إدارة ريال مدريد ليبلغهم برغبة اللاعب في البقاء، ولكن قبل انضمام الجناح الويلزي إلى معسكر منتخب بلاده حرص على التحدث مع مسؤولي النادي بشكل شخصي.

بيل أخبر مسؤولي ريال مدريد أنه يخطط للبقاء في النادي وعدم الرحيل، على الرغم من علمه بصعوبة اللعب كأساسي الموسم المقبل.

استقرار عائلة جاريث بيل في إسبانيا ضمن الأسباب الشخصية الرئيسية التي جعلت بيل يرغب في البقاء في ريال مدريد، حسبما كشفت أس.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود، آخرها كان في شهر مارس الماضي.

وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد للإصابة ما يقارب 345 يوما مقسمة على أعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

وربطته تقارير صحفية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية الجارية، إلا أن راتب اللاعب الكبير ومبالغة ريال مدريد في طلباته المادية تصعب الأمور.

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