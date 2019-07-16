سكاي: إنتر يُحسن عرضه لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 11:24

كتب : إسلام أحمد

لوكاكو - مانشستر يونايتد - أرسنال

ينوي إنتر الإيطالي تحسين عرضه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" فأن عرض إنتر يتم دفعه على 3 دفعات من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أخبر بييرو أوسيليو المدير الرياضي للإنتر أنه لا نية للاستغناء عن البلجيكي بمبلغ أقل من 79 مليون جنيه إسترليني قيمة التعاقد معه في صيف 2017.

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عرض إنتر تم تحسينه ليصبح موسمين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 9 مليون جنيه إسترليني، مع دفع مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني في عامين متتاليين لتصبح القيمة الإجمالية 60 مليون.

ويأمل مسؤولو إنتر في حسم الصفقة سريعا من أجل إتاحة الفرصة للشياطين الحمر لتعويض رحيل لوكاكو قبل نهاية سوق الانتقالات الذي ينتهي في التاسع من أغسطس المقبل لأندية الدوري الإنجليزي.

ويتواجد لوكاكو في المعسكر التدريبي للشياطين الحمر في أستراليا استعدادا للموسم الجديد، ثم يلتقي إنتر في سنغافورة السبت المقبل وديا.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 79 مليون إسترليني.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

لوكاكو مانشستر يونايتد إنتر كونتي

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