كلوب: مينيوليه سيبقى مع ليفربول

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقاء حارسه سيمون مينيوليه ضمن صفوف الريدز الموسم المقبل.

سيمون مينيوليه النادي : ليفربول ليفربول

مينيوليه كان الاختيار الثاني لحراسة عرين الريدز الموسم الماضي بعد تعاقد النادي مع أليسون بيكر الصيف الماضي، رغم ذلك أظهر الحارس البلجيكي احترافية عالية في التعامل مع الوضع، وهو الأمر الذي أثار إعجاب كلوب واللاعبين على حد سواء.

وعند سؤاله عن بقاء الحارس البلجيكي من عدمه، أجاب كلوب: "نعم، لقد كانت هناك بعض التكهنات. لقد تحدثت معه أكثر من مرة خلال السنوات والشهور الأخيرة".

وأردف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ودار بيننا حديث أيضًا قبل العطلة الصيفية، ويمكنني القول أنه سيبقى مع الفريق".

وعن ما إذا كان قرار الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق يعود إلى الاحترافية العالية التي يتمتع بها الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، أوضح كلوب: "نعم. في نادٍ مثل ليفربول يجب أن يكون لديك حارسين على مستوى عالٍ، وهذا ما نحظى به بوجود أليسون ومينيوليه".

وأتم المدرب الألماني "هذا يزيد من إطمئناننا، ولذلك كل شئ على ما يرام من هذه الناحية".

ويسعى الريدز تحت قيادة كلوب لمواصلة المشوار القوي الذي تحقق الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة مع مانشستر سيتي.

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