سكاي: يونايتد سيجعل من دي خيا "الحارس الأعلى راتبا في العالم"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - توتنام

اقترب مانشستر يونايتد من التوصل لاتفاق مع ديفيد دي خيا حارس مرماه لتجديد تعاقده معه خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن دي خيا صاحب الـ28 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد سيتقاضى بموجبه راتبا أسبوعيا يتراوح بين 350 إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ما سيجعله الحارس الأعلى تقاضيا للأجر في العالم.

واستمرت المفاوضات بين الحارس والفريق طيلة الموسم المنصرم، وتسارعت وتيرتها مع تواجد أنباء عن اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد بضمه.

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وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد متفائل بشأن بقاء الحارس الدولي الإسباني معه.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد صرح في وقت سابق قائلا :"دي خيا كان يتفاوض ويفكر في عقده هذا الصيف، لذلك نأمل أن نحصل على توقيعه قريبًا". (طالع كافة التصريحات من هنا)

وانضم دي خيا إلى يونايتد في عام 2011، من أتليتكو مدريد، وشارك منذ ذلك الحين في 362 مباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب في أربع مناسبات.

ويمتد العقد الحالي لحارس إسبانيا إلى 2020 ويحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

النادي كان قد أعلن بالفعل عن تجديد عقد أربعة لاعبين حتى الآن هذا الصيف: خوان ماتا، أندرياس بيريرا، ماركوس راشفود، أكسيل توانزيبي.

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