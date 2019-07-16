يرحب إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعروض الإعارة لأي فريق خلال الموسم المقبل سعيا لدقائق مشاركة أكثر.

محارب نال فرصة المشاركة مع الأهلي بصفة دورية رفقة المدير الفني الأسبق حسام البدري قبل أن يشارك على فترات متباعدة خلال الآونة الماضية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "محارب يرحب بالإعارة لأي فريق من أجل المشاركة في المباريات".

وأضاف المصدر "اللاعب لم يتلق أي شيء بخصوص الإعارة أو بخصوص العروض التي انتشرت خلال الساعات الماضية".

وأوضح "محارب ينتظر حسم كافة الأمور بعد لقائي المقاولون العرب والزمالك، ورغبته الأولى هي اللعب في أي مكان بشكل أساسي".

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة.

وبدأ محارب مسيرته بين ناشئين الأهلي قبل الانتقال إلى الجونة في صيف 2013 ليمضي معهم موسمين قبل الانتقال إلى الفريق السكندري سموحة.

ولعب الجناح الأيسر والأيمن مع الأهلي 53 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع نصفهم.

140 مباراة هي حصيلة مشاركات محارب في الدوري المصري رفقة 3 فرق. سجل في 19 مناسبة وصنع في 11.

ويستعد الأهلي لاستئناف الموسم وخوض مباراتين في الدوري، مع استكمال بطولة كأس مصر عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

اختر تشكيل الأهلي في المباريات المتبقية من الدوري:

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