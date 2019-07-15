خاص المقاولون يجيب لـ في الجول عن هل تمديد تعاقد طاهر بسبب الأهلي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 21:47

كتب : أحمد شاكر

طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد بين الأهلي والمقاولون العرب

مدد المقاولون العرب تعاقد لاعبه طاهر محمد طاهر حتى صيف عام 2022 فهل كان ذلك بسبب رغبة الأهلي في ضمه؟

أجاب محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون لـFilGoal.com قائلا: "تمديد تعاقد طاهر ليس له علاقة بأي شيء".

وواصل "ليس لدينا أي عرض رسمي من الأهلي لضم طاهر حتى الآن".

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وبسؤاله هل كان تمديد العرض من أجل قدوم عروض احترافية له لاستعارته خاصة أن تعاقده السابق كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل أجاب "لا لا يوجد أي شيء الآن".

وأتم "مددنا تعاقده لأنه يستحق بالنظر لما يقدمه معنا ونحن سعداء للغاية باستمراره في صفوف الفريق".

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاما مع المقاولون في الموسم الجاري في 21 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف.

وكان رئيس المقاولون محمد محسن صلاح أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي لضم طاهر وأن المفاوضات شفهية حتى الآن.

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