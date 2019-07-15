من بينهم طائرات عسكرية.. جسر جوي بـ28 طائرة يقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

الجزائر - نيجيريا

إمدادات الجزائر لدعم المحاربين في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر لا يتوقف والآن هناك إجراءات جديدة استعدادا لملاقاة السنغال في النهائي.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية فإن الحكومة الجزائرية اتفقت على إقامة جسر جوي للقاهرة قوامه 28 طائرة لنقل المشجعين لحضور النهائي.

وأوضح التقرير أن هناك طائرات عسكرية سيتم استخدامها كذلك لنقل الجماهير الجزائرية إلى العاصمة المصرية.

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وسيتم اعتماد توازن جغرافي بين جميع مناطق الجزائر لضمان نقل المشجعين من كافة الأنحاء إلى مصر.

ويلاقي منتخب الجزائر منافسه السنغال يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

ولا تعد هذه هي أول مرة تقدم فيها الحكومة الجزائرية تسهيلات للجماهير للقدوم إلى مصر إذ بدأت الإجراءات بداية من ربع النهائي أمام كوت ديفوار ومع كل دور كان يزيد عدد الطائرات.

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