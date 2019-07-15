كرة سلة - الزمالك يطلب بحفظ حقه في رعاية صفقة الأهلي الجديدة

طلب نادي الزمالك حفظ حقه في رعايته لأحمد إسماعيل المنتقل حديثا إلى الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي.

وأرسل الزمالك شكوى لاتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة يطلب فيها حفظ حقه في رعاية إسماعيل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إرسال الشكوى للجنة شؤون اللاعبين برئاسة حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني للاعب.

أخبار متعلقة لتدعيم فريق السلة.. الأهلي يتعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب دوري الجامعات الأمريكي

تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا يوم الإثنين من نادي الزمالك يطلب فيه حفظ حق رعايته في اللاعب المصري أحمد إسماعيل بعد إعلان النادي الأهلي التوقيع معه مؤخرًا. وقرر المجلس رفع الأمر للجنة شئون اللاعبين برئاسة المهندس حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني. pic.twitter.com/nfs8A6pEaa — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) July 15, 2019

وكان أحمد إسماعيل محترفا في دوري الجامعات الأمريكية مع فريق جامعة "إنديانا".

الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.

طالع أيضا

صفقات تبادلية قريبا بين الزمالك وبيراميدز

بيان رسمي من الاتحاد المغربي بخصوص رينار

رسالة خاصة من كوبر إلى محمد صلاح

كهربا يظهر مع ترزيجيه وكريم حافظ

حسام حسن: صلاح انتابه التشبع