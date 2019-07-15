المدير الرياضي لأياكس: أخبرت أرسنال أن عليهم بيع أوزيل وضم زياش

كشف مارك أوفارماس المدير الرياضي لنادي أياكس الهولندي حديثه مع أرسنال بخصوص المغربي حكيم زياش.

أوفارماس الذي ارتدى قميص أرسنال سابقا، يتعجب من عدم صراع الأندية على ضم زياش نجم أياكس.

وقال المدير الرياضي لأياكس: "أنا مندهش للغاية بأن الأمور هادئة حول حكيم زياش".

وأضاف في تصريحاته مع Voetbal International الهولندية "أعتقد أن زياش يتطور بشكل رائع وإحصائيات استثنائية وهو ما تبحث عنه العديد من الأندية".

وواصل "هم ينظرون بشكل أكبر للأرقام، وأنا أعتقد أن زياش أفضل من أوزيل".

وتابع "أرسنال لم يستمع لي. أخبرتهم بأن عليهم بيع أوزيل والتعاقد مع حكيم زياش".

وأشار "أرسنال لم يستمع لي ولذلك فمن الممكن أن يستمر زياش مع أياكس".

المغربي صاحب الـ 26 عاما ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 أمام بنين بعدما أهدر ركلة جزاء كادت تكتب انتصار المغرب.

مع أياكس، شارك زياش في 49 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 24.

ويمتد عقد حكيم مع أياكس حتى 2021.

على الجانب الآخر، انضم أوزيل إلى أرسنال في 2013 قادما من ريال مدريد.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع أرسنال في 35 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

عقد أوزيل مع أرسنال ينتهي عام 2021.

اقرأ أيضا:

المحكمة الرياضية: الوداد والترجي يرفضان إعادة نهائي دوري الأبطال.. وموعد القرار النهائي

محرز لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر: هذا الهدف لك

نهائي فانتازي في الجول.. كون أو عدل فريقك للفوز بـ بلايستيشن 4

حوار - لاسارتي يتحدث عن ترك إرث للأهلي مثل جريزمان.. ورمضان ليس مارادونا

رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم

تقارير: اجتماع بين نيمار وسان جيرمان استمر 3 ساعات.. وشكوك حول سفره للجولة الآسيوية