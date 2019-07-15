حوار - لاسارتي يتحدث عن ترك إرث للأهلي مثل جريزمان.. ورمضان ليس مارادونا

قال مارتن لاسارتي مدرب الأهلي إنه يطمح لترك قاعدة جيدة من اللاعبين وتطويرهم مثلما فعل مع أنطوان جريزمان نجم برشلونة، وأشار إلى أنه لا يمكن تشبيه رمضان صبحي بمارادونا أيقونة الأرجنتين وكرة القدم، خاصة وأن الجناح المصري أمامه الكثير لتعلمه.

لاسارتي أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

في البداية تحدث لاسارتي عن فترة إعداد الفريق الحالية في إسبانيا والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء قائلا: "فترة الإعداد الحالية حرجة، نحاول تقليل الحمل التدريبي قدر المستطاع، ونصل للمواجهتين المتبقيتين من الموسم في أفضل شكل ممكن".

وواصل "بعد نهاية المباراتين سيكون أمامنا ما يقرب من 20 يوما، لكي نضبط أنفسنا للمرحلة الجديدة وندخل الموسم الجديد بشكل مختلف".

الأهلي يقيم معسكرا في أليكانتي بإسبانيا، خاض خلاله وديتين ضد فريقي سوكر سمارت وفاز بنتيجة 9-0 ونيوبورت كاونتي وتعادل بنتيجة 1-1، ويتبقى له مواجهة ودية يوم الإثنين.

وتطرق لاسارتي عن انضمام الرباعي الدولي المصري عقب توديع المنتخب لكأس الأمم قائلا: "الرباعي الدولي وصل يوم الأحد، لم يكن هناك الكثير من الوقت لنتحدث، الرباعي صاحب خبرة، يعلمون كيف تسير تلك الأمور".

وأضاف "هي مرحلة ومرت، القادم أفضل، لابد أن نستفيد مما هو قادم، تحدثت معهم وهو جيدين للغاية".

وكان منتخب مصر قد ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة بنتيجة 1-0 من جنوب إفريقيا.

المدرب الأوروجوياني تحدث عن المواجهتين المتبقيتين في موسم 2018-2019 من الدوري قائلا: "مباراتا المقاولون والزمالك صعبين، لا نشعر بنفس الطريقة التي شعرنا بها منذ شهر ونصف، بالنسبة لنا وبالنسبة للمقاولون والزمالك الوضع مختلف".

واستطرد "لدينا هدف نصب أعيننا وهو الانتصار في المباراتين المتبقيتين، هذا ما حددناه".

وأكمل "الفوز بدرع الدوري هذا الموسم شيء رائع، سيقوي الثقة في أنفسنا جميعا، بدأنا على بعد 17 نقطة من المتصدر، حاليا نحن على بعد 6 نقاط في الصدارة، فعلنا شيء جيد سويا".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 24 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

وعن أصعب لحظة مرت عليه هذا الموسم قال: "أصعب وقت مر علينا خلال الموسم كانت مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا، كانت تلك أصعب مباراة لنا".

وأردف "المواجهة التي خسرناها من بيراميدز أهدرنا تقريبا 9 فرص تهديفية، وخسرنا المباراة، لكن شعورنا كان سيئا لكن بالنسبة لصن داونز خسرنا ولعبنا مباراة سيئة".

وأكمل "لكن هذا علمنا درس للمستقبل، دائما الضربة القوية تعلمك".

الأهلي ودع دوري الأبطال بعد الخسارة من ماميلودي صن داونز بنتيجة 5-0 في الذهاب، وفاز في الإياب بنتيجة 1-0، وكان المارد الأحمر قد وصل نهائي البطولة على مدار النسختين ما قبل النسخة الماضية، إلا أنه خسر من الوداد والترجي على الترتيب.

مدرب الأهلي تحدث كذلك عن رمضان صبحي الذي تجددت إعارته من هدرسفيلد تاون فقال: "رمضان صبحي لاعب مهم، لكن هذا ليس معناه أن ننسى أنه مازال صغيرا، دائما أسمع أنه يقارن بمارادونا، إنهما لاعبان مختلفان كليا".

وأضاف "رمضان لديه إمكانيات جيدة وأمامه الكثير، ويحتاج للتحسن والتطور كثيرا للوصول إلى أعلى مستوى، لدي أمل أن نصل معه لأعلى مستوى ممكن".

وعن صالح جمعة تحدث لاسارتي قائلا: "صالح جمعة لاعب مميز، حينما وصلت كان يعيش فترة سيئة في حياته، لكنه عمل بقوة وكان صامتا واستعاد لياقته البدنية".

واسترسل: "لدي إحساس مشابه برمضان، أعتقد أن جمعة ورمضان يمكنهما أن يمنحاننا الكثير أكثر مما يمنحانه بالفعل".

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وتحدث لاسارتي عن أهدافه مع الأهلي قائلا: "حينما تتولى تدريب فريق يكون لديك الكثير من الأهداف، منها أهداف رياضية، التتويج ببطولة، كأس أو نتأهل لبطولة، ونترك شيئا آخر في النادي".

وأكمل "الشباب هم مستقبل النادي، اليوم برشلونة قدم جريزمان، وكان لي الحظ أنني أهلته وأتمنى أن أترك في النادي قاعدة من اللاعبين الجدد للمستقبل، أتمنى أن نتمكن من فعل ذلك الأمر".

واسترسل "أعتقد أننا يمكننا التطور كفريق، خاصة في دوري الأبطال، هناك فارق كبير للغاية بين الدوري المصري ودوري الأبطال، يجب أن نتعلم اللعب جيدا خارج أرضنا، هذا سنصل له بالتأكيد".

وتابع "أعتقد وأتمنى أن يكون الفريق أفضل في الموسم الجديد".

واستطرد "في المرحلة التي تواجدت خلالها لا أجد الكثير لأقوله، لكن نحن في مكان جيد من أجل فترة الإعداد، دائما رئيس النادي قريب للغاية منا، ودائما ما يدعمنا سواء بالكلمات أو الأفعال، ونحن سعداء بذلك".

وواصل "أتمنى الفوز بالدوري ودوري الأبطال، ونترك قاعدة من اللاعبين الشباب وتطوير مستوى اللاعبين، ونحن على ثقة أنه من الممكن أن يكون أفضل من ذلك وأن نسعد الجماهير بفريقها".

وأردف "لدينا فكرة عامة للمستقبل لكن هدفنا الحالي والوحيد هو الفوز بالمباراتين المتبقيتين".

واختتم لاسارتي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أتمنى أن نكون قادرين على أن ننقل لكم شعورنا، نرغب في منح كل ما نستطيع، إننا نحارب ونجاهد من أجل الدوري والقميص الأحمر، وأن نجعلكم سعداء بفريقكم".

اقرأ أيضا:

تونس تنتحر.. السنغال إلى النهائي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز