رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

إيكر كاسياس - بورتو - حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي بورتو انضمام إيكر كاسياس حارس المرمى إلى الإدارة الفنية حتى يتعافى من المشكلة الصحية التي لحقت به.

إيكر كاسياس

النادي : بورتو

بورتو

وكان كاسياس قد تعرض لمشكلة صحية في القلب أثناء إحدى تدريبات الفريق.

ولم يعلن النادي اعتزال اللاعب ممارسة كرة القدم نهائيا، ولكن تولي جزء من الإدارة الفنية للفريق بصورة مؤقتة حتى التعافي من المشكلة الصحية.

أخبار متعلقة

وكيله: بوفون يرغب في خلافة كاسياس بالفيديو - ركلات الترجيح تنصر سبورتنج على بورتو في نهائي مجنون أمام دموع كاسياس كاسياس ينفي اعتزاله كرة القدم "سأطلعكم بقراري وقت اتخاذه" صحيفة برتغالية: كاسياس قرر الاعتزال بعد أزمته القلبية

وقال كاسياس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سأفعل شيئا مختلفا عما كنت أفعله على أرض الملعب".

وأضاف "سأحاول أن أقوم بالتواصل بين اللاعبين والنادي، فهم هنا طالبوني بالبقاء على مقربة من اللاعبين الأصغر سنا وسأحاول بذل قصارى جهدي".

وتمنى كاسياس نجاحه في مهمته الجديدة وتحقيق بورتو للقبي الدوري والكأس وتقديم أقصى جهد في البطولة الأوروبية.

اقرأ أيضا:

تونس تنتحر.. السنغال إلى النهائي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز

كاسياس بورتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: بايرن لن يضم ساني هذا الصيف لسببين.. وحدد بديلين 24 دقيقة | أوروبا
بعد الفوز بالدوري العراقي.. نيبوشا يبدأ مهمة تدريب الصفاقسي 40 دقيقة | الوطن العربي
نعيم السليتي: الحكم حرم تونس من التأهل لنهائي أمم إفريقيا 52 دقيقة | مصر 2019
رئيس نابولي: وناس ضد كوليبالي في نهائي إفريقيا؟ تسجيل الجزائري لهدف سيكون أمرا ممتعا ساعة | مصر 2019
رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم ساعة | أوروبا
أحمد علاء: لا صحة لشائعات رحيلي.. وأحلم بالفوز بالدوري ودوري الأبطال ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك