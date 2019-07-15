رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم

أعلن نادي بورتو انضمام إيكر كاسياس حارس المرمى إلى الإدارة الفنية حتى يتعافى من المشكلة الصحية التي لحقت به.

إيكر كاسياس النادي : بورتو بورتو

وكان كاسياس قد تعرض لمشكلة صحية في القلب أثناء إحدى تدريبات الفريق.

ولم يعلن النادي اعتزال اللاعب ممارسة كرة القدم نهائيا، ولكن تولي جزء من الإدارة الفنية للفريق بصورة مؤقتة حتى التعافي من المشكلة الصحية.

وقال كاسياس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سأفعل شيئا مختلفا عما كنت أفعله على أرض الملعب".

وأضاف "سأحاول أن أقوم بالتواصل بين اللاعبين والنادي، فهم هنا طالبوني بالبقاء على مقربة من اللاعبين الأصغر سنا وسأحاول بذل قصارى جهدي".

وتمنى كاسياس نجاحه في مهمته الجديدة وتحقيق بورتو للقبي الدوري والكأس وتقديم أقصى جهد في البطولة الأوروبية.

اقرأ أيضا:

تونس تنتحر.. السنغال إلى النهائي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز