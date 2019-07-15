وصلنا للمرحلة الأخيرة من فانتازي في الجول والدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

الآن يمكنك إجراء تغييرات بلا حدود على فريقك قبل انطلاق الدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا في فانتازي في الجول.

الدور النهائي يشمل مباراتين الأولى بين تونس ونيجيريا في تحديد المركزين الثالث والرابع.

والثانية مباراة نهائي البطولة بين الجزائر والسنغال.

وإذا كنت قلقا من عدم قدرتك على اللحاق بمتصدري الترتيب العام، يمكنك الفوز بـ بلايستيشن 4 بناء على نتائجك في مباريات الدور النهائي فقط، كما أعلن FilGoal.com من قبل.

في النهائي تستطيع إجراء تغييرات بلا حدود، بحد أقصى 8 لاعبين من كل منتخب، وباب الانتقالات سوف يغلق قبل مباراة المركزين الثالث والرابع بساعة ونصف.

عدل فريقك أو انشئ فريقا جديدا من هنا..

قواعد اللعبة

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من منتخبات كأس أمم إفريقيا (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

ويختار المستخدم تشكيله الأساسي المكون من 11 لاعبا قبل بداية الجولة، قبل ساعة من بداية أول مباراة فيها ويستطيع اختيار 8 لاعبين من كل منتخب.

ويحصل المستخدم على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

وعلى كل مستخدم اختيار كابتن، يتم مضاعفة نقاطه في الحساب النهائي.

اشترك في فانتازي في الجول من هنا.

وسيتم حساب النقاط بنهاية كل جولة، ولا يتم الاعتداد بالنقاط الظاهرة أثناء الجولة.

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