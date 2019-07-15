محرز لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر: هذا الهدف لك

رد رياض محرز قائد منتخب الجزائر على جوليان أودول السياسي الفرنسي بحزب التجمع الوطني اليميني والذي تمنى خسارة منتخب الخضر قبل مواجهة نيجيريا.

وتأهلت الجزائر للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 29 عاما بهدف قاتل لرياضة محرز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 95 من المباراة.

وكان جوليان أودول قد نشر تغريدة على موقع تويتر قبل المباراة قال فيها: "لتجنب حالات الشغب والسرقة، ولتجنب انتشار أعلام الجزائر والحفاظ على هدوء عطلتنا الوطنية.. ثق في 11 لاعب نيجيري".

وسخر رياض محرز من تغريدة السياسي الفرنسي عقب نهاية المباراة وعلق عليها قائلا: "الهدف من الركلة الحرة لك".

وأضاف "نحن دائما سويا" بجوار علمي الجزائر وفرنسا.

😂😂😂 le coup franc était pour toi. On est ensemble 🇩🇿🇫🇷 https://t.co/nQrkYIrUU0 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019

كما رد مرة أخرى على التغريدة ذاتها وكتب رياض محرز "كرة القدم أكبر من الكراهية، مساء الخير".

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق ثاني ألقابه القارية بالفوز على السنغال يوم الجمعة في ختام بطولة أمم إفريقيا.

أما منتخب السنغال فيسعى لتحقيق لقبه الأول في التاريخ.







































































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