الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 300 شخص في احتفالات تأهل الجزائر للنهائي

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الإثنين عن القبض على 282 شخصا مساء الأحد خلال عدة اشتباكات وقعت في بعض المدن عقب تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأهلت الجزائر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 لملاقاة السنغال بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وذكرت جريدة الخبر الجزائرية أن الأمن الفرنسي احتجز 249 شخصا من أصل هذا العدد.

وأوضحت الوزارة أن الاعتقالات مرتبطة بشكل أساسي بالأحداث التي وقعت على هامش الاحتفالات بتأهل الجزائر، وكذلك بتجاوزات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي يوم 14 يوليو.

واندلعت عدة مواجهات بين الشرطة ومشجعين للمنتخب الجزائري في عدد من المدن الفرنسية مساء الأحد بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

من جهتها أفادت إذاعة فرانس بلو أن السلطات أوقفت 25 مشجعا رفضوا الانصياع لأوامر وتعليمات الشرطة في الشانزيليزيه بين ليل يوم الأحد وفجر الاثنين​​​.

فبعد دقائق قليلة على إطلاق الحكم لصفارة انتهاء المباراة وإعلان فوز الجزائر، نزل الآلاف من مشجعي المنتخب الجزائري إلى الشوارع في عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس ومرسيليا وليون.

وبحسب موقع 20 دقيقة الفرنسي تحولت مظاهر الفرح والاحتفالات في بعض الأماكن إلى مواجهات مع الشرطة. إذ ذكر الموقع إن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع في الشانزيليزيه بعد منتصف الليل، لكي تفرق المشجعين الذين قاموا بدورهم باستهداف الشرطة بالمفرقعات.

شوهد بعض المشجعين وهم يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بسرعة كبيرة مما استدعى تدخل الشرطة.

أما في مدينة ليون فتحولت الاحتفالات لأعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، حيث أقدم مشجعون على إحراق عدد من السيارات وحاويات القمامة، كما شهدت مدينة مرسيليا جنوب البلاد مواجهات بين عدد من المشجعين الملثمين وعناصر مكافحة الشغب.

ويقام نهائي البطولة الإفريقية بين الجزائر والسنغال على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

فيما تواجه نيجيريا منتخب تونس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 17 يوليو على استاد السلام.







































































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