رئيس نابولي: وناس ضد كوليبالي في نهائي إفريقيا؟ تسجيل الجزائري لهدف سيكون أمرا ممتعا

يعتقد أوريليو ديلورينتيس رئيس نادي نابولي الذي يضم موهبة الجزائر آدم وناس والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أن مواجهة الثنائي في نهائي أمم إفريقيا سيكون أمرا ممتعا.

وتأهلت الجزائر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 لملاقاة السنغال بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وأوضح في تصريحات أبرزها موقع توتو نابولي: "وناس يقوم بأشياء رائعة ببطولة الأمم الإفريقية، أتمنى أن يواصل تألقه مع منتخب بلاده".

وأضاف "ربما يسجل أمام كوليبالي في المباراة النهائية سيكون الأمر ممتعا".

أما عن مستقبل وناس مع نابولي، فأوضح رئيس النادي الإيطالي "آدم يملك العديد من العروض، سننتظر لأنه يعتبر استثمارا كبيرا لنا".

ويقام نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

فيما تواجه نيجيريا منتخب تونس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 17 يوليو على استاد السلام.

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